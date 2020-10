Qué hacer para evitar la caída de pelo en otoño: remedios y productos 'mágicos' desde 6,85€

El otoño, a menudo, trae aparejadas consecuencias inevitables. Ya saben, resfriados, catarros, gripes –no hablemos del coronavirus–… Pero también la pérdida de pelo: un proceso fisiológico que dura semanas y que afecta a hombres y mujeres por igual, con la caída de hasta cien cabellos al día. Algo que, de primeras, puede llamar la atención, pero que no es preocupante. “Es un proceso fisiológico estacional de reemplazo natural (…) El cabello se suele renovar 20 veces durante la vida ”, explica el doctor Antonio Leone, experto en salud capilar de la clínica especializada MC360.

La caída estacional, por tanto, no es grave y no se puede parar, pero se puede superponer con alopecia. “Por eso es importante valorar cada caso individualmente”, precisa la doctora Emma Iglesias, cirujana y directora médica de Svenson. Al fin y al cabo, los problemas capilares afectan a buena parte de la población. Concretamente, al 58% de las personas –la mayoría (68,7%) menores de 40 años–. No obstante, sólo el 21,3% adolecen de alopecia frente a otros diagnósticos: caspa (15,3%), grasa (15,2%) o picores (2,4%).

En términos generales, todos los expertos inciden en la alimentación de cara a prevenir la caída de cabello. Es fundamental tomar frutas y verduras (ricas en vitaminas A, B, C y E), leche y derivados, que aportan minerales; vegetales verdes que proporcionan hierro (lentejas, espinacas…); pescado o pepino, que contienen zinc; nueces y carnes –por el cobre, que ayuda a la pigmentación–; y semillas, frutos secos o cereales integrales, ricos en magnesio. A todo esto hay que sumarle la práctica activa de deporte.

Pero la nutrición no es suficiente cuando la alopecia es patológica: “Existen suplementos vitamínicos que son un complemento a la dieta en las temporadas en las que más se cae el pelo. Lo ideal es tomarlos antes de que se inicie la pérdida para darle cuerpo y estimular su crecimiento. Existen productos naturales como la levadura de cerveza o el germen de trigo, que son excelentes fuentes nutritivas, así como las semillas de uva o el extracto de Ginkgo”, explica el doctor Leone.

Pero no todo depende de la alimentación: también es fundamental hacer deporte y “no abusar de planchas o secadores”, precisa la doctora Emma Iglesias. A partir de aquí, hay infinidad de tratamientos, de precios y de productos que pueden evitar la caída. Estos son algunos de los que nos recomiendan nuestros expertos. Eso sí, antes de tomarlos es necesario que consulten con un profesional para que evalúe su caso.

Champús y sprays anticaída

Se pueden encontrar infinidad de ellos, aunque los expertos no confíen en muchas ocasiones en su eficacia. El champú de Svenson, por ejemplo, cuesta 16,95 euros y el spray 74,95 euros. Pero hay más champús como el Isdin (25,24) o el HS (6,85) -la lista es infinita, los hay de todas las marcas y por todos los precios-. Consultar, en cualquier caso, antes de probar cualquiera de ellos a un especialista.

Ampollas y cápsulas anticaída

Las cápsulas hacen las veces de complemento alimenticio con activos de origen natural, vitaminas, minerales y nutrientes que ayudan al mantenimiento del cabello en condiciones normales. En Svenson, por ejemplo, una caja con 60 cápsulas tienen un coste de 34, 95 euros. En cuanto a las ampollas de la misma marca, salen a 490 euros. Pero también las hay de otras marcas, como la Pilexil Forte en ampollas que sale a 41,66 euros.

Saw Palmetto y Pilexil

Los dos medicamentos más utilizados para la caída del cabello son la finasterida y el minoxidil. Hay productos de parafarmacia que tienen los mismos principios activos, que tienen probada su eficacia y que pueden comprarse: es el caso del Saw palmetto –desde 21,99 euros en Amazon, por ejemplo– o el Pilexil de L’Oreal (19,87 euros).

Tratamientos

Hay de todo tipo y, en todos los casos, necesitan asesoramiento de un especialista: casco láser medical hair cap (1.540 euros) o cosmeticPen HR Home (595 euros), sesiones de plasma rico en plaquetas (300 euros)…

Injerto capilar

Es, sin duda, la técnica estrella durante los últimos años. Hace ya años que se empezaron a popularizar los tradicionales viajes a Turquía para implantarse cabello por su precio (de 2.000 euros en adelante). Ahora, en España ya se pueden hacer injertos de pelo desde 1.600 euros. En MC360, por ejemplo, tiene un coste cercano a los 3.000 euros, pero todavía hay clínicas que los ofrecen a 5.000 y 6.000 euros. De nuevo, hay que consultar a un especialista antes de someterse a un tratamiento de este tipo.