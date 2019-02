Max Gomez se subió a un taxi en Las Palmas de Gran Canaria sin imaginarse que iba a salir a patadas de él. Los hechos ocurrieron este domingo en la ciudad canaria cuando Max se subió al vehículo con su ahijado de tres años y la madre de este. El menor se puso de rodillas en el asiento y el conductor le dijo "de muy malos modos" que sacaran al niño del taxi.

Un taxista de Las Palmas, a patadas contra un cliente porque su ahijado puso los pies en el asiento (I)

"Saca al puto niño de aquí"

A partir de ese momento comenzó una discusión en la que el taxista, según ha explicado Max en una publicación de Facebook, le expresó "saca al puto niño de aquí". El cliente se negó. "Le recordé que es un servicio público, que no hemos hecho nada para que nos trate así". Acto seguido, el taxista se bajó del coche, abrió la puerta trasera y "el mismo con su mano saca al niño del coche tirando de él por su brazo".

Tal y como indica Max en su versión de los hechos, tras "salvar al niño", el hombre volvió hacia el taxista para recriminarle su actitud y avisarle de que iba a llamar a la Policía, ante lo cual "se inicia una serie de insultos [...] y cuando me acerco a él me pone la mano en la cara y golpea, posiblemente con el afán de separarme, a lo cual lógicamente yo respondo", indica el hombre en la red social.

Un taxista de Las Palmas, a patadas contra un cliente porque su ahijado puso los pies en el asiento (II)

Otro taxista involucrado

La madre del niño procedió a sentarse en otro taxi que se encontraba detrás de este para marcharse del lugar, pero el segundo taxista se negó a recogerles. "El (otro) coche le invita a salir y para evitar que terminara de entrar la arrastra casi tres metros, con el niño en brazos debido a lo cual tiene heridas en su pie derecho".

El cliente fue al segundo conductor a reclamarle lo sucedido y este le respondió que debía ser solidario con su compañero. Max entró en el vehículo para hablar con el conductor. "En este momento vuelve a la carga el taxista de la 261 a intentar golpearme. Lógicamente yo no puedo salir del taxi con él delante de la puerta porque sería carne de cañón, por eso me reclino hacia atrás o el sillón y pongo mis piernas por delante", expresa en la publicación. En el vídeo que acompaña a la publicación se puede observar como el primer taxista intenta sacar a Max del otro taxi. También le escupe y le grita "No sabes quién está aquí hijo de puta".

El cliente ha denunciado la agresión en una comisaria de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Max ha querido concluir su publicación con un guiño al conflicto entre los taxis y VTC:

"Afortunadamente en este gremio como en todos hay gente de todo tipo. Hay personas encantadoras y hay animales de dos patas al frente de un volante de este servicio público, y claro luego llegan los problemas cuando aparece la competencia..."