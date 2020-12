El humorista que hace carreras de montaña 'sin saber por qué' y que triunfa en internet

El pasado mes de noviembre salía a la luz una nueva caricatura de un tipo de persona que cada día abunda más en nuestro país: los ultratrailers o, lo que es lo mismo, aquellos que se dedican a meterse carreras de decenas de kilómetros entre pecho y espalda en pruebas dignas de los mejores deportistas de élite.

El autor de la denominación es el humorista Javi Sancho, que explicó su parodia publicando un vídeo en el que él mismo ejercía como tal. El cómico, que sí practica el ciclismo pero no el trail, se metió en la piel de un deportista por accidente, confesando mientras corría por la montaña que había llegado allí de rebote y que era muy duro preparar estas carreras de ultrafondo.

"Llevo dos horas por la montaña y esto me pasa por el karma, por hacer un monólogo en TVE de los ultratrailers", lamenta al tiempo que baja por una montaña con unos palos que, dice, le ha regalado su vecino Pau Capell —bicampeón del mundo de ultratrail y récord de la Ruta 040, la que cuenta con mayor desnivel en nuestro país—.

Sancho, compañero de Santi Millán en el espectáculo Del deporte también se sale, subió las imágenes a Twitter:

Y, por supuesto, resultaron ser todo un éxito. Tanto, que esta misma semana ha compartido otro episodio más de su relación con las carreras de montaña. En esta ocasión dice que se está preparando porque "un amigo me quiere apuntar a la Transgrancanaria y me dice: 'Javi, vente conmigo, que haremos la corta'. Le pregunto que cuánto es la corta y me dice que 30 kilómetros", ironiza.

El ultratrailer 2.0, estoy viviendo una vida que no he elegido. 🥺👍 pic.twitter.com/DzM9r2vHSh — Javi Sancho (@Javi_Sancho_) December 7, 2020

La nueva entrega va camino de cosechar el mismo éxito con la anterior, provocando reacciones como estas en Twitter:

🤣Y poco se habla de esos madrugones para la tirada larga de la semana, que madrugamos más que los dias que toca trabajar.. tú disfrazado de "Pro" Ultratrailer y los chavales llegando de fiesta 🤣 — Ruff (@RuffRubi) December 7, 2020

Yo sufro viéndote...Habiendo cerveza y esas cosas...¿Qué necesidad...? — Claudio Serrano M. (@ClaudioSensasao) December 7, 2020

"Igual no corres más pero se te respeta" 🤣🤣🤣🤣 Aquí tienes otra carrera que es espectacular 🏞️ https://t.co/C4PnLGtEdu Los Acantilados del Norte, en La Palma. — Sonia González Pérez 🌊🐚🌊 (@SoniaSort) December 7, 2020

He echado de menos los saltos innecesarios, que lo sepas... ¡Ánimo! — Julia Maestre (@jules_mado) December 7, 2020

Has adelgazado... o... te queda grande esa mochila... Pareces la Sabrina de los UltraTrailers 🤣 ¡sigue con los vídeos! — Lolo Díez 🐻 (@LoloDiez) December 7, 2020

🤣🤣🤣🤣 cuidado. Así empezó mi marido y en junio de 2021 quiere hacer la del mont blanc (90 km con 6500 de desnivel... )hay amigos que no deberían hacer ese tipo de recomendaciones, o si lo hacen, deberían dejar de llamarse amigos 🤣🤣🤣 — Loeta Has (@Loetahas) December 8, 2020

"Teniendo playa, ¿qué necesidad tienes de andar corriendo por las montañas"

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — 🐞Marieta🐞🇪🇸🔻 (@La_Montebosco) December 7, 2020

Jajaja! Es que no puedo🤣🤣🤣 en bucle el de los palos y éste. La próxima vez que nos encontremos comiendo en La Terraza dels pescadors con Alberto, quiero el monólogo en directo😂😂😂😘 — Cristina (@Cristinaloraf) December 8, 2020

Ya saben, sigan su consejo y tengan cuidado con lo que dicen si no quieren acabar sudando la gota gorda.