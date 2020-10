El patinazo histórico de Santiago Abascal que ha tenido que corregirle Isaías Lafuente

Con un contundente "España a la calle", Vox ha convocado para este lunes una manifestación muy parecida a la que promovió en mayo en las principales calles de la capital, montados en vehículos y contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, lo hacen para mostrar su desacuerdo con el decreto de estado de alarma que afecta a Madrid.

"Este gobierno nos está matando con su incompetencia frente al virus y nos está arruinando con sus medidas totalitarias y absurdas. El lunes, obliguemos a los mafiosos a dimitir. En coche y con la bandera de la libertad, la de España", ha escrito en su cuenta de Twitter el presidente de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal.

En el cartel que han difundido en las redes se puede leer "España a la calle. Contra un gobierno criminal y totalitario. Por tu salud, por tu trabajo, por tu familia, por tu libertad. El día 12 a las 12, en coche, recorre las principales calles y plazas de tu localidad. ¡Hagamos de la Fiesta Nacional un grito de Libertad!".

El patinazo histórico

Con estas palabras quedaba convocada la manifestación, pero un día antes Abascal ya estaba preparando el terreno. Adelantaba que "si el tirano Sánchez vuelve a decretar un ilegal estado de alarma, convocaremos el lunes 12-O, en todas las ciudades y pueblos, una nueva caravana por la libertad, contra la muerte y la ruina que trae Sánchez". Sostenía que "los españoles no van a dejarse encarcelar de nuevo" y remarcaba que "el pueblo español ya frenó un golpe echándose a la calle. Lo volverá a hacer si es necesario":

Si el tirano Sánchez vuelve a decretar un ilegal estado de alarma, convocaremos el lunes 12-O, en todas las ciudades y pueblos, una nueva caravana por la libertad, contra la muerte y la ruina que trae Sánchez.



Son una mafia y los españoles no van a dejarse encarcelar de nuevo. pic.twitter.com/gM4AdSlrOB — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 8, 2020

El pueblo español ya frenó un golpe echándose a la calle.



Lo volverá a hacer si es necesario. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 8, 2020

Lo cierto es que, a priori, no se nos viene a la cabeza tal hecho histórico que recuerda Abascal; pero no somos los únicos porque eso no ocurrió nunca. El periodista Isaías Lafuente se lo apuntaba así al de Vox en un zasca que todavía retumba en Twitter:

Un poquito de historia. El pueblo español "sufrió" un golpe cuando los golpistas se echaron a la calle (1936). En el segundo caso (1981), el pueblo español se echó a la calle cuando el golpe ya se había frenado. pic.twitter.com/ByWSzhysNy — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) October 9, 2020

Eso sí, no ha sido el único que ha querido contradecir (o, directamente, vacilar) a Abascal:

Se hizo lo que se pudo santi, pero gracias por recordarlo pic.twitter.com/HeZg7ay8Xo — Vagueman (@Vagueman5) October 8, 2020

Sí. En 1936 el pueblo "se echó a la calle" para frenar vuestro golpe apoyado directa o indirectamente por todas las potencias de Europa menos la URSS. https://t.co/C6PcRQAb2O — ivan ☭ (@hellishpollas) October 9, 2020