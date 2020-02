La surrealista pelea entre el Coronavirus y la Gripe Común que 'contagia' a media España en Twitter

M. C.

Una sabe que ha tocado techo en esto del periodismo cuando recibe el encargo de hablar con la persona más buscada del país para intentar arrancarle unas declaraciones. Sin embargo, en esta nuestra España la misión no es siempre tan emocionante como podrían estar imaginándose y es ahora cuando les confieso que me he pasado el día intentando localizar, sin éxito, a la persona que ha tenido la feliz ocurrencia de dotar al coronavirus con una cuenta de Twitter.

Más de 300.000 tuiteros siguen a @CoronaVid19 en su delirio, que comenzó el pasado 24 de febrero tras reciclarse una cuenta que estaba abierta desde enero de 2019. Algunos murmuran que antes se dedicaba a hablar sobre Juego de Tronos, pero su misión ahora es mucho más exitosa y ha dejado decenas de cadáveres por el camino: aquellos que pretendieron ser el coronavirus tuitero y se quedaron en un simple resfriado.

Así que ahora mismo tenemos a uno o más individuos dedicándose en cuerpo y alma a tuitear autoproclamándose "pandemia" para seguir con la estela del humor negro que destilan las redes a diario. El objetivo es sobrellevar el aluvión informativo, filtrar los mensajes contradictorios y lidiar con el pánico que algunos se empeñan en propagar.

Sin más dilación, he aquí @CoronaVid19. Aunque no es su primer tuit, creemos que este podría funcionar como inmejorable carta de presentación:

Soy yo, abre. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Y vaya si le han abierto. Ha pasado hasta la cocina y la red social se debate entre las risas, la pereza y la preocupación por la vida aparcada del creador dedicado a atender a su cuenta 24/7. La inventiva del fenómeno parece no tener fin y es que el virus tuitero lo mismo que canta una canción:

Hago "¡achís!" y aparezco a tu lado. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Que te pone en valor la polisemia:

Soy viral. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Se queja de lo mismo que todos los españoles:

Si no he llegado ya a España es por culpa de la RENFE. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 24, 2020

O se acuerda de los que confían en las terapias alternativas:

Dónde están los antivacunas, que yo los vea. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Las vacunas provocan autismo hasta que aparezco en tu casa. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Los que confiais en la homeopatía podéis estar tranquilos. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Su fama le ha llegado tan rápido que habla como si fuese un influencer veterano:

Cuando llegue a los 10.000 muertos enseño una teta. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

E, incluso, se atreve a lanzar indirectas a los más grandes:

A ver si me llevan a El Hormiguero. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Me muero de ganas de ir a un concierto de Alejandro Sanz. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 26, 2020

Polémico enfrentamiento con gripe

A pesar de su popularidad no se olvida de las compañeras que ha ido dejando por el camino (para bien y para mal):

El Ébola me come los huevos. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 24, 2020

Me ha llamado el sarampión preguntándome por mi Community Manager. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 26, 2020

Me ha llamado la varicela para felicitarme. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Aunque, a una de ellas, su llegada no le haya parecido del todo bien:

Tengo a la gripe estacional mosqueadísima. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 26, 2020

No vas a durar ni un puto invierno, payaso. https://t.co/BkRN0GsRwj — Gripe Común (@Gripe_Comun) February 26, 2020

He venido a matar, no a discutir. https://t.co/NTF0HMvzBV — Coronavirus (@CoronaVid19) February 26, 2020

Lo cierto es que en el fondo, en medio de esta psicosis que ni Lorenzo Milá es capaz de frenar, se agradece que seamos los campeones mundiales del humor absurdo:

🇺🇸 Miedo al CoronaVirus.

🇫🇷 Miedo al CoronaVirus.

🇮🇹 Miedo al CoronaVirus.

🇬🇧 Miedo al CoronaVirus.

🇩🇪 Miedo al CoronaVirus.

🇵🇹 Miedo al CoronaVirus.

🇪🇸 @CoronaVid19 — Javier Durán (@tortondo) February 25, 2020

🇺🇸 La OMS advierte sobre Pandemia.

🇫🇷 La OMS advierte sobre Pandemia.

🇮🇹 La OMS advierte sobre Pandemia.

🇬🇧 La OMS advierte sobre Pandemia.

🇩🇪 La OMS advierte sobre Pandemia.

🇵🇹 La OMS advierte sobre Pandemia.

🇪🇸 : pic.twitter.com/SvDti4mafp — ¡¡Bicho!! (@Killianquerque) February 25, 2020

El mundo: VAMOS A MORIR TODOS



España: pic.twitter.com/j6WONKRTSg — La Tontalpueblo (@tontalpueblo) February 24, 2020

¿Cuando pase todo esto @CoronaVid19 será otro juguete roto o volverá mutar para comentar de nuevo Juego de Tronos en Twitter?

[Más información: La aplaudida crónica de Lorenzo Milá frente a la psicosis provocada por el coronavirus]