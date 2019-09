Esta es la razón por la que no debes compartir una botella de agua con un lemur

M. C.

No hay muchas cosas que se nos antojan menos apetecibles que compartir un trago en el mismo recipiente que un animal, pero no por ello hay personas que dejan de hacerlo. Al fin y al cabo, siempre hubo gente para todo. Lo que ocurre, en esta ocasión, es que el resultado de este exceso de confianza le ha salido caro a su protagonista por un doble motivo: sus lesiones cutáneas y la popularidad de su historia en las redes sociales.

Una mujer de 48 años ha acudido al centro médico por "lesión labial de una semana de evolución que asocia escozor", tal y como indica su parte que también recoge uno de los posibles motivos de su dolencia: "Refiere haber consumido agua de la misma botella que un lemur". No han hecho falta más detalles, la descripción es más que suficiente para hacernos una hilarante imagen mental del momento.

La persona que compartió este tuit lo ha eliminado cuando llevaba más de medio millar de retuits y miles de me gusta. A pesar de no compartir datos identificativos del paciente ha considerado mejor no compartir un documento privado. De modo que tendremos que conformarnos con esta captura de pantalla:

Captura de pantalla con el tuit que se ha hecho viral.

Eso sí, todavía podemos disfrutar de las cómicas reacciones de los tuiteros, que no han podido contenerse ante una historia tan surrealista:

Si un lemur desconocido te ofrece agua de su botella, rehusa educadamente. — CaptAchab. Nulla prius Tabarnia (@CaptAchab) September 10, 2019

Beber de la misma botella que un lemur.

Lo normal. pic.twitter.com/QT92YPFyUd — Gema Ortiz (@gemaort) September 11, 2019

Caminar a botella

Coger botella

Usar botella con lemur

Caminar a botella chupada por lemur

Usar botella

Caminar a centro de salud — Daniel (@karahernia) September 11, 2019

Pero... ¿le quitó la botella al lemur? o ¿ella le ofreció la botella al lemur? — Martirios (@Martirios19) September 10, 2019

Si no he bebido de la botella de un lémur, qué hago yo con esta calentura?? — Chema García (@ugh_fm) September 11, 2019

Y se espera una semana, tela xD.

Dentro de lo que cabe, supongo que podría haber sido peor xD. — Soulchainer (@soulchainer) September 10, 2019

Necesito más información sobre esta historia — Doctoranda Nebulenin (@nebulina) September 10, 2019

No se puede beber aguda, es malísima. — Sartenador (@rukenhood) September 10, 2019

Lemur responsable que no comparte su bebida. pic.twitter.com/I5r2Vwnhr7 — supernova (@supernova2001) September 10, 2019

Sabemos si el lémur está bien? — LuisPas (@Luis_pastor) September 11, 2019

Ya saben: nunca, pero nunca, compartan botella con un lemur.

