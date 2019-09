Las 10 'lecciones' de Alejandro Sanz que le convierten en el nuevo Paulo Coelho

Nunca he sido fan de Alejandro Sanz, lo reconozco. Me sé algunas canciones suyas que escuchaba en bucle durante la adolescencia y, eso sí, su disco Más de pe a pa. Juventud. Pero, fuera de eso, lo cierto es que nunca lo he visto en directo y creo que va a seguir siendo así. No obstante, no pongo en duda que se trata de uno de los artistas más destacados de nuestro país. Un músico que, en los tiempos que corren, sigue componiendo éxitos y aguantado el tirón, que no es poco.

Por eso me ha sorprendido tanto que, de un tiempo a esta parte, este tipo que parecía una isla de sensatez entre los delirios habituales de aquellos artistas que nadan en dinero y solo se relacionan con palmeros, se haya entregado en cuerpo y alma a la filosofía cutre de las carpetas de los quinceañeros. Esas frases cursis e insulsas con las que creíamos identificarnos cuando éramos críos y, ahora, releemos con una mezcla de miedo y repelús.

Sí, amigos, a los 50 años Alejandro Sanz se ha convertido en una especie de Paulo Coelho patrio en sus redes sociales y, lejos de funcionarle su estrategia, está provocando una oleada de troleos que bien valen estas líneas. Estas son algunas de las frases que el cantante español más intensito ha escrito en su Twitter con sus consecuentes zascas. Juzguen ustedes mismos sus diez lecciones.

Sobre abonar jardines:

De palabras huecas alimento yo el jardín de la indiferencia. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 28, 2019

De palabras huecas, jardines con ecos. — ❀Ҭэ mэʅэnѻ ɗэʅ Яэvэʂ❣ (@TeLeoDelReves) August 28, 2019

Ahora entiendo pq las huecas palabras de tus canciones me han generado indiferencia desde q llegaste pisando fuerte.... — Toni Legazpe (@petitsuisse79) August 28, 2019

Mejor unas espinacas con garbanzos!! — Er Pali (@ErPali_) August 28, 2019

Y digo yo...para él jardín no es mejor abono ? Pocas plantas debes tener...Te voy a recomendar a mi jardinero por que vamos ... — La bruja del norte.? (@Bruja_delnorte) August 28, 2019

Ya sanfadao. — Cansino Royal (@cansinoroyal) August 28, 2019

Qué preciosa forma de decir que eres vegano, Jandro. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) August 28, 2019

Sobre viajes:

La felicidad no es un lugar. Es una forma de viajar. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 27, 2019

Lo he buscado en Booking y no ha plazas disponibles, macho — Juan (@juanlaw1980) August 27, 2019

¿Ya te has confundido de tren otra vez? — IVANNHELL (@Mubrutico) August 27, 2019

Es una forma de viajar para pobres Alejandro. Desarrolla. — Amahigueré Malí (@amahiguere) August 27, 2019

Tus emisiones de CO2 hacen llorar al niño Jesús — Lajagram (@lajagram) August 27, 2019

Eres más profundo que mi proctólogo, Alejandro. — Sr. Bot (@SrBot001) August 27, 2019

Te lo agradezco pero no — Starshit (@Polo33724484) August 27, 2019

Sobre el éxito:

La única llave del éxito es uno mismo.

?: #visanstefan pic.twitter.com/gZPeProqxM — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 26, 2019

Y el dinero y la suerte o tener ciertos amigos no,verdad?ay Alejandro deja de leer tazitas con mensajes positivos... — jghl26 (@gesulh) August 26, 2019

ALEJANDRO SIEMPRE GUIÁNDONOS HACIA LA FAMA. https://t.co/V8T25IrIBs — Pelotas en tu Cara (@PelotasenCara) August 27, 2019

Sobre el transporte público:

Es preferible confundirse de tren que no subirse. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 26, 2019

Hola, Alejandro. Que dice el revisor que no y que tengo que pagar una multa. ¿Hablas tú con él o cómo hacemos? — Pelícano manchú?¬タヘ☠️ (@Mortimer_Fu) August 26, 2019

Salvo que en tu metáfora seas un judío en la segunda guerra mundial. — Statu Oscuro (@urinethearmynow) August 26, 2019

No según el reglamento de Renfe.



14.1. Antes de subirse al tren, el viajero deberá comprobar que el mismo, es el correspondiente para el recorrido de su viaje y al que le habilita el título de transporte adquirido. — Gabriel (@GbrSanz) August 26, 2019

No te has subido a un tren en 20 años, mequetrefe. — Museo Cotonou (@MuseoCotonou) August 26, 2019

Es mejor tren en mano que cien rodando. — Berny Bluman (@bbluman) August 27, 2019

Y es el vecino...el que elige al alcalde — CUTTER ? (@CutterClown) August 26, 2019

Sobre la autoestima:

No hay nadie que te pueda hacer tanto dańo como tu mism@.

Quiérete mucho. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 20, 2019

Pero este muchacho qué fuma, por favor, que nos lo diga ya — María de la OMG! ?￰゚ヌᄍ (@menchubasquero) August 20, 2019

Sobre prácticas deportivas:

Cuando te digan que hay que ir paso a paso da una zancada y enséñale a correr. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 24, 2019

Entonces no era “pasito a pasito, suave, suavesssito”?? pic.twitter.com/mRkChINmRp — Mariaje de la Torre (@MariajeDLTorre) August 24, 2019

Alejandro Sanz tu cutre coaching personal — Esbirro Sideral (@Esbirro_Sideral) August 24, 2019

A menos que te estés cagando @AlejandroSanz, ahí pasitos cortos y rápidos apretando culo. — Er Molina (@jfmolinam) August 28, 2019

Sobre economía:

Lo que no tiene precio es lo que màs vale del mundo. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 23, 2019

Lo que sí tiene precio es lo que puede pasarse por caja. — ❀Ҭэ mэʅэnѻ ɗэʅ Яэvэʂ❣ (@TeLeoDelReves) August 27, 2019

Lo que ahora vale menos es porque está de oferta. — [NO FIJAR CARTELES] (@juantxo345) August 27, 2019

Lo que no tiene precio es porque se puede regatear — Fillenium Malcon (@F_Malcon) August 27, 2019

Lo que no tiene precio es porque se le cayó la etiqueta. — Emilio Stevenson (@petrolupo) August 27, 2019

Ir a vivir Miami y no pagar impuestos aquí — M (@cubano1091) August 23, 2019

Sobre prácticas nudistas:

Que vergüenza!!. iba por la calle andando y nadie me avisó que se me veía la felicidad. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 21, 2019

Seguro que no andabas por Barcelona. Si te la ven, te la roban. — Alfonso Frías (@alfonfrias) August 22, 2019

Igual era para que no le dieras luego la chapa. — Pelícano manchú?¬タヘ☠️ (@Mortimer_Fu) August 21, 2019

Llevabas la bragueta abierta, Alejandro. — Don Chalecos© (@donchalecos) August 21, 2019

Anda que vaya nombre le has puesto a tu rabo. — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) August 21, 2019

Sobre prestidigitación:

Quieres ver magia?... sonríe. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 18, 2019

Si quieres ver magia, ponte una maratón de Harry Potter. — El Profeta (@EiProfeta) August 18, 2019

Pongan TNT o Warner ahí siempre hay magia — Alex Cmch⚡ (@CmchAlex) August 18, 2019

Quieres ver magia? Desaparece — Aldo... (@durisimoman) August 18, 2019

Sobre normas de circulación:

Los callejones sin salida no existen. Siempre puedes saltar una maldita pared. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 17, 2019

Y si una pared no puedes saltar, una escalera con peldaños de verdades puedes usar. — Aldo (@aldopg) August 17, 2019

Deja las drogas.. — Xavi (@monfort_xavi) August 18, 2019

El juego del Escape Room se inventó en homenaje a tí.



Hay callejones sin salida aparente, pero con solución. Por ejemplo: Podrías resolver un cubo de Rubik o un sudoku, que te puedan parecer irresolubles; pero también puedes refusar resolverlos y tirarlos a contenedor de basura. — V de Vendetta II (@ConditioIndolor) August 18, 2019

Podríamos seguir casi hasta el infinito, pero creemos que ya es suficiente para demostrar nuestra teoría: Sanz se ha convertido en Coelho.

A ver, @AlejandroSanz, sal de ahí. Tú puedes: unos botellines, unas acedías y un pacharán y dejarás de ser @paulocoelho. Hazme caso. Hazte caso. Sal de ahí. Joder. — Juan Santaner (@JuanSantaner) August 27, 2019

Todo en orden en casa de los Coelho-Sanz. https://t.co/qZGhF91rOH — Dani Solé (@danisole1978) August 28, 2019

Y parece inevitable que dentro de poco veamos las típicas foto-frases del brasileño al estilo Alejandro:

¿Es que nadie va a parar esto?

