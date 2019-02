La columna machista que indigna a las redes: "Perseguir mujeres jóvenes o ir tirando"

Si hay algo que prende fuego fácil a las redes sociales es cualquier cosa que pueda ser interpretada como machista, lo sea realmente o la percepción sea fruto de una interpretación torticera. Por eso hay que ser valiente -o o que te importen tres pimientos las redes sociales, que también es cosa sana- para lanzarte a escribir sobre ciertos temas. Y ahora la lotería le ha tocado al columnista de La Vanguardia Joaquin Luna.

En una columna que huele un poco a naftalina, ha querido ironizar sobre esos hombres que, pasados los 50, se echan novias más jóvenes. Con el título ¿Es saludable una novia joven?, empezaba: "Los hombres sin pareja se fracturan cumplidos los 50 años hasta su división en dos bandos: los que persiguen a las mujeres más jóvenes –quince años menos, mínimo– y los que van tirando".

"Al parecer, salir con una mujer más joven contagia juventud, aunque eso es precisamente lo que a muchos nos da pereza, virtud con mala prensa y al alcance de muy pocos", continuaba. "¿en qué consiste rejuvenecer? Yo me veo por el lateral de la Diagonal en patinete y casco, con entradas para el Sónar y cenando en restaurantes de nombres graciosos como El Picha Loca, Cabra Goes to Monte o Manolete pa que te Metes".

A continuación, procedía a comparar con ironía las reacciones de mujeres jóvenes con las no tan jóvenes. "¡Qué suerte los hombres casados que no han de preocuparse por los pros y los contras de las mujeres! Les gustan todas, incluso las suyas", termina.

Tras su lectura, alguien podría discrepar sobre si es una columna machista o no, pero las que sí han dictado sentencia son las redes sociales, que han sacado las antorchas y azadas, que llevaban mucho tiempo sin tomar el aire (diez minutos):

¿Sabes lo que rejuvenece, Joaquín? Salir de la cueva. https://t.co/mI1xJuVC2l — Jenn Díaz 🎗 (@JnnDiaz) 30 de enero de 2019

¿Y es rentable un columnista del medievo? ⁦ https://t.co/uqYP2qETTE — Ana Sánchez (@ana_sanchez_b) 30 de enero de 2019

¿Cómo un medio como LV , puede publicar un artìculo como este? Es deplorable y asqueroso.¿Es saludable una novia joven?, por Joaquín Luna @lavanguardia https://t.co/w9O2Ft60Bn — Nuria Rico (@RicoNuria) 31 de enero de 2019

Joaquín Luna i el "pollaviejismo" il·lustrat naftalínic ve de lluny."Empoderar a la mujer"->"Me fundiría el premio invitando a una baby pop (...). Y así el empoderamiento sería mutuo.""Ir de putas y justificarlo"->"-¡Y si estás casado! (...)Se ahorran el riesgo de enamorarse" pic.twitter.com/oTp5us5HxB — Dani Terra (@DaniTerraa) 31 de enero de 2019

¿Alguien le podría explicar al Sr.Joaquín Luna que lo más saludable es saberse retirar a tiempo?. — Pepito Grasshopper (@PepitoGrasshop1) 31 de enero de 2019

Teo ha visto al pollavieja de Joaquin Luna pic.twitter.com/ivVzyalBE1 — TeodelaCUP (@TeodelaC) 31 de enero de 2019

El tal Joaquín Luna tiene un grave problema y es que se autorreprime demasiado. Igual lo que quiere decir es que necesita una novia joven pero éstas no le hacen ni puñetero caso. No? — S.Rufo (@mony_er) 1 de febrero de 2019

Al final la crítica se resume en un palabro de esos que tanto está gustando en redes sociales y que se ha aplicado a gente que va desde Arturo Pérez Reverte a Arcadi Espada:

