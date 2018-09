Detenido por escupir en la pizza de sus clientes y colgarlo en Instagram

La gente estúpida y las redes sociales son una combinación peligrosa. Normalmente cuando la gente hacía alguna burrada trataba que el resto del mundo no se enterase. Ahora, con el exhibicionismo y narcisismo tan de nuestra época, la gente más cabestra hace cosas que no debería y se graba en vídeo. Y luego se sorprende de que tenga consecuencias.

Un buen ejemplo es el de este empleado de una pizzería de Detroit, quien tuvo la brillante idea de escupir en la pizza de sus clientes y dejar que le grabasen, en el que se le veía escupir en la pizza antes de esparcir la salsa. El problema vino cuando el compañero que le grabó se enfadó con la empresa y decidió publicar el vídeo en venganza.

"Me han mandado a casa pronto porque no llevaba mi camiseta de Comerica Park [la pizzería] y por estar demasiado tiempo en el baño", escribía en el texto que acompañaba al vídeo. "Y ya que me han mandado pronto, he decidido esperar hasta después del partido [de la liga de baseball] para decirles que un empleado ha estado escupiendo en las pizzas de los clientes. ¡No se merecen esto! También es asqueroso que la empresa me amenace para no publicar este vídeo".

La publicación se hizo viral al momento y el autor ha terminado por hacer su cuenta privada, por lo que el vídeo original no está disponible. "En cuanto nos dimos cuenta de la situación, cerramos la tienda y nos deshicimos del producto", apuntó la cadena de pizzerías.

El protagonista del vídeo ha sido detenido y podría enfrentarse a cargos. Dan Donakowski, portavoz de la Policía de Detroit, confirmó que la detención se realizó después de identificarlo en un vídeo que "circulaba por ahí". Quinelle May, quien subió el vídeo, aseguró que su compañero estaba teniendo un mal día, pero que ya lo había hecho en el pasado. También aseguró que había intentado avisar, pero que cada vez que lo hacía le mandaban callar.