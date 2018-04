Sexo con el golf: graban a un hombre en amorosa acción con el hoyo número 9

El golf es un deporte que levanta pasiones, pero quizá tanta como la de este hombre no es lo más habitual -por suerte-. Ocurrió enel golf de Brackenwood en Birkenhead, una localidad inglesa cercana a Liverpool. Steven Gayton y tres amigos estaban jugando cuando al acercarse al hoyo número nueve vieron algo sorprendente: lo que parecía un hombre semidesnudo manteniendo relaciones sexuales con el campo y haciendo algo con la bandera que no queremos saber.

Como todo buen ser humano del siglo XXI ante las dudas de qué debía hacer, sacó su teléfono móvil y se puso a grabar el absurdo momento, que duró aproximadamente un minuto. Sabemos que existe una imagen de la jugada desde otro ángulo, y es que el protagonista, con la mano libre, se estaba grabando a si mismo.

Al cabo de un minuto, el hombre, aparentemente ya con sus impulsos saciados se levantó y se marchó. En ese momento podemos escuchar a Steven: "¡no pienso coger esa bandera!".

En declaraciones a The Sun, Steven aseguró que "es la cosa más rara que he tenido la desdicha de ver". Además, no tuvo la sensación de que estuviera borracho, ya que se estaba grabando a si mismo. "Me parece que él pensaba que estaba solo y que no le importó que le viéramos. Lo preocupante es que suele haber muchos niños en la zona. Es muy raro, quién sabe qué se le pasaba por la cabeza. Sin duda es un partido de golf que no olvidaré".

O era el jardinero y solo estaba utilizando el método que Paco Porras para fertilizar la tierra en uno de los momentos más absurdos de la televisión española y que, por alguna razón, no es lo mítico que debería ser.

"Lo único que puedo decir es que si mi bola entra en el hoyo número nueve del golf de Brackenwood, se puede quedar ahí", sentenció Steven.