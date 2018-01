Cómo cambiar de personalidad en cada red social y no morir en el intento

Sé que puede parecer extraño, pero hasta hoy no estaba en las redes sociales. Tengo móvil y ordenador, casi como todo el mundo, pero nunca me atrajo el compartir mis inquietudes con los demás publicándolas en Twitter o Facebook. No me malinterpretes, tengo mucho que contar, pero siempre fui de los que prefieren venderse en las distancias cortas. ¿Para qué decir las cosas en Internet si las puedes explicar a viva voz mientras captas los sentimientos del contrario? Sé que los tiempos cambian, al final tuve que claudicar.

Terminaron convenciéndome de que me abriese un perfil en las redes sociales más populares, así que investigué cómo funciona cada una y cuál es el estilo que impera en ellas. Por lo visto la manera de compartir la vida es distinta en cada red social; de ahí que también haya que elegir un estilo de foto característico para cada perfil. Qué se le va a hacer: como decía mi abuelo, "Los lobos que mejor cazan son los que se camuflan entre el rebaño".

Veamos, me toca rellenar cada perfil con su correspondiente fotografía. Estas son las que fui eligiendo dependiendo de cada red social.

LinkedIn

Aquí se ha de vender el perfil más profesional, por lo que elegí una foto acorde. También tuve que rellenar todos mis datos laborales. Soy camarero, así que puse "Public Relations Entrepeneur". Aderecé mi currículum, añadí algún máster inventado para complementarlo y escribí una descripción hablando de lo mucho que me gusta el trabajo bien hecho y descubrir el talento de los demás como parte del mío. Listo.

Facebook

Por extraño que parezca, es cierto: no tenía perfil en Facebook. Ya lo he solucionado. Y creo que la foto encaja a la perfección en la red: familiar, tierna, con personalidad... Ojalá pueda encontrar a mis compañeras del colegio, dicen que Facebook va genial para recuperar los amores perdidos. De momento me sigue mi madre.

Twitter

Twitter parece ser una red más abierta, igual que yo; así que elegí una de mis fotos más queridas, también redacté una descripción con gancho. "Todo lo que diga aquí no podrá ser usado en mi contra. Aprendiz de todo, maestro de hacerte feliz". Me gusta. ¿O esto es solo de Facebook?

Instagram

Esta red social no la termino de entender. Por un lado es un escaparate personal con la opción de publicar fotografías, por el otro también permite mensajes privados y la gente la utiliza para ligar. No creo que suba muchas fotos, pero, por si acaso, pondré una imagen de perfil con gancho. Y con aire juvenil, que se ve que Instagram triunfa entre los adolescentes.

Tinder

Aquí sí que hay que darlo todo. Después de muchas fotos he conseguido una que me identifica al 100 %. Maduro, inteligente, con carisma, romántico... También un poco salido, sí, pero se ve que eso es lo que triunfa en Tinder. También he de poner alguna foto en bares y tomando copas. Suerte que de esas tengo a montones.

En fin, creo que ya he cumplido con las redes sociales más conocidas, ahora solo queda ir subiendo contenido a cada una. Aunque eso ya lo haré otro día, que bastante me ha costado rellenar los perfiles.