Expulsada a rastras de un avión debido a una alergia a los animales

Empezamos a acostumbrarnos a ver vídeos de pasajeros siendo expulsados por la fuerza de aviones por diferentes razones. La omnipresencia de cámaras gracias a los smartphones facilita que tengamos ojos en todos lados. Si hace unos meses United Airlines se vio en el ojo del huracán debido a la la forma en la que expulsó a un pasajero debido al overbooking, ahora le toca el turno a Southwest Airlines.

En este caso el motivo ha sido una alergia severa a los perros, de la que solo avisó cuando vio que había animales. La compañía se disculpó más tarde, tal y como explica la NBC, explicando que "nuestras condiciones indican que se puede negar el vuelo a un pasajero sin certificado médico si aseguran tener una alergia grave a un animal y no pueden viajar de forma segura con ellos a bordo. Nuestra tripulación trató de explicar la situación al cliente, pero ella se negó a desembarcar, por lo que las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar". La pasajera no tenía el certificado.

Bill Dumas, autor del vídeo, explicó que la mujer pidió que los animales abandonasen el avión, pero cuando se le dijo que eso no podía ser, pidió que le administraran una inyección -que no tenía- para aliviar los síntomas. Como no tenía ni la medicación ni el certificado médico, el piloto le ofreció bajarse del avión y ser trasladada a la enfermería donde se la administrarían. Ella se negó.

Cuando intervino la policía para sacarla del avión, ella gritó varias veces que operaban a su padre al día siguiente:

La mujer ha sido denunciada por desorden público y resistencia a la autoridad. El vuelo fue retrasado 45. Tras la expulsión de la pasajera el vuelo prosiguió con normalidad. "Nos entristece el desarrollo de la situación y cómo la pasajera fue expulsada por la policía", explica la aerolínea. "Ofrecemos nuestras disculpas públicamente a esta pasajera por su experiencia y nos pondremos en contacto con ella para solucionar sus preocupaciones".