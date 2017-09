¿Es Rafael Hernando un instagramer y no lo sabe?

Rafael Hernando, el actual portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, tiene un hobby un tanto particular y es que resulta que cuando tuitea sobre sí mismo acostumbra a acompañar los textos con fotos suyas. El de hoy es el ejemplo más claro.

Algunos instantes de la media hora (de 13 a 13.30 h) que ha pasado hoy Rafa Hernando tuiteando fotos de su propia cara pic.twitter.com/4Lxd9Hlw1j — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 19 de septiembre de 2017

Entendemos que en la época en la que estamos el contenido deba acompañarse de imágenes y que en el manual de cualquier community manager que se precie hay una regla sagrada sobre añadir imágenes al contenido que publiques en Twitter. Sin embargo, esto es excesivo. En un espacio de 30 minutos ha publicado 15 fotos suyas. QUINCE.

Y la mayoría son fotos que no le hacen ni un solo favor, incluso hay varios contrapicados que no le favorecen mucho. Me imagino a quien hace las fotos corriendo por la sala de prensa tomando las instantáneas en posturas imposibles para poder conseguir el mejor plano aberrante.

Hoy puede convertirse en el día clave para Hernando ya que, hasta ahora, lleva publicadas 20 fotos y 6 vídeos, un récord personal en su haber.