Abre un nuevo mercado gourmet en Sevilla con la pizza como protagonista: ideal para darse "un capricho"

El nuevo mercado gourmet del aeropuerto de Sevilla. E. E. Sevilla

La ciudad de Sevilla cuenta con un nuevo mercado gourmet desde esta semana. Es el nuevo Food Market de Enrique Tomás en el aeropuerto.

Es una muestra más del crecimiento que está experimentando el aeródromo hispalense, que cada mes supera su propio récord de viajeros y va camino de alcanzar los 10 millones.

Para ello necesita diversificar su oferta gastronómica y ha vuelto a contar con la compañía Enrique Tomás, una de las referencias mundiales del jamón ibérico.

La marca ya tiene experiencia en el aeropuerto de Sevilla con espacios como La Barra Enrique Tomás, Express & Co. y Cervecería Victoria.

Ahora, llega su nuevo Food Market, donde una de las protagonistas son las pizzas artesanas de Masakali, que ofrece diversas opciones a los viajeros.

Según indican, son de masa fina, "crujiente y sabrosa". Las habrá con toppings como pepperoni, cuatro quesos o pollo con verduras. Además, se pueden tomar al momento o llevar en caja, una experiencia novedosa en el aeropuerto de Sevilla.

Hamburguesas

Otro de los puestos del mercado es el de Hamburdehesa, que se inspira en el clásico burger & grill americano.

Ofrece diversas combinaciones únicas, siempre con pan brioche, aunque su propuesta estrella es la 'Smash'.

El nuevo establecimiento del aeropuerto de Sevilla cuenta con su propia bocadillería. Con el nombre de la Focattina, sus propuestas coinciden en que el pan de focaccia está recién horneado.

Entre las posibilidades hay rellenos gourmet como la 'Venerable', de mortadela trufada y pesto; la 'Fumicatta', de jamón curado y verduras asadas; o 'Me la trufa', con jamón cocido y crema de trufa.

Opción dulce

Por último, para los viajeros también hay opciones dulces con el puesto de Sabor a España, donde habrá turrones, mieles artesanales, almendras garrapiñadas o chocolates con almendra.

La inauguración de este espacio ha captado muchas atenciones. A la misma acudieron personalidades como Bertín Osborne, Raquel Revuelta y Fran Rivera. También estuvo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Por su parte, el fundador de la compañía destacó su afán por ofrecer nuevas experiencias a los viajeros.

"Viajar empieza mucho antes de despegar. Queríamos crear un lugar donde el viajero pudiera darse un capricho, comer bien y disfrutar. Una experiencia gastronómica pensada para el momento previo al vuelo", explicaba Enrique Tomás.

La idea, dicen desde la compañía, es ofrecer desde desayunos a cenas, a cualquier hora del día. Dependerá de las necesidades del momento, "ya sea para una parada rápida o una comida más pausada".

Es el motivo, según explican, por el que se ha diseñado una oferta diversa y apta para todos los paladares, donde tienen protagonismo las pizzas, las hamburguesas y los bocadillos gourmet, además de los dulces artesanales.