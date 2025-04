El rincón de Sevilla que combina la comida japonesa con la Semana Santa y la Feria de Abril: una explosión de sabor

Sevilla se caracteriza por ser una de las ciudades con más encantos. El clima inmejorable que reina en la urbe la mayor parte del año, las fiestas que acoge y que son famosas alrededor del mundo entero -como son la Feria de Abril y la Semana Santa- y, como no, la infinidad de bares que pueblan sus calles.

En la ciudad hay tabernas, bares y restaurantes de todo tipo. La hispalense despacha alternativas tanto para los amantes de la comida tradicional como para quienes se decantan por la cocina de diseño. Pero también para aquellos que adoran probar cosas nuevas.

Y es que en Sevilla hay una gran variedad de establecimientos gastronómicos que se caracterizan por elaborar platos que tienen su origen en otras partes del mundo. Es el caso de los bares de recetas nikkei -que fusiona los menús peruanos con los japoneses-, los de comida árabe y los que despachan platos chinos.

Sin embargo, en una de las calles más famosas de Sevilla se encuentra el local que compite por el título de elaborar las recetas más originales. Una taberna que combina el recetario japonés -tan de moda actualmente- con el andaluz.

Se trata de la Hermandad del sushi, ubicada en el número 11 de la calle Feria. Por este recobeco de la ciudad desfilan cada Semana Santa multitud de cofradías como la Macarena, la Amargura o la hermandad de Montesión.

El Cachorro y la Macarena

Pero el paso de estas devociones no es el único rasgo cofrade que tiene el establecimiento sevillano. Los escaparates de la taberna están completamente empapelados con carteles de Semana Santa con Cristos como el Cachorro como protagonistas.

No solo la época del incienso por excelencia está presente en el local, también tiene hecho su hueco la Feria de Abril. Esto último se confirma nada más entrar. Y es que las sillas y mesas del interior del establecimientos tienen la estética característica de las que se encuentran en las casetas del real.

Los asientos no son los únicos elementos típicos de la Feria de Abril que se encuentran en la Hermandad del sushi. Los farolillos colocados en el techo también ambientan el bar de la calle Feria.

Las recetas que se despachan en el establecimiento son todo un homenaje a la comida española, pero también a la japonesa. En la carta se pueden encontrar combinaciones verdaderamente sorprendentes como la de las croquetas de puchero y sopa miso -esta última es una receta tradicional del país asiático-.

Tapas tradicionales con toques diferentes

La ensaladilla rusa es un habitual en los tapeos de Sevilla. Sin embargo, la de este local tiene una peculiaridad, el edamame. Esta semilla japonesa está presente en la mayoría de comidas del país y ahora protagoniza la tapa del restaurante.

Otro de los entrantes que no falta en las comandas son las lagrimitas. No obstante, la de la Hermandad del sushi no son las convencionales de pollo, sino que a este ingrediente lo sustituye el salmón, un básico en las recetas de Japón.

Como no, en un restaurante que se caracteriza por la comida japonesa no podía faltar el sushi. Entre las opciones que se despachan destacan los variados de makis y uramakis y los de niguiri.

La bebida de la Feria de Abril

Si hay una bebida por la que se caracteriza Sevilla, y más concretamente la Feria de Abril, esa es el rebujito. La mezcla de manzanilla y refresco está muy presente en el bar asiático pero con un toque diferente. Y es que, además de los ingredientes tradicionales, se le añade zumo de ciruela.

En definitiva, la Hermandad del sushi se ha consagrado como uno de los mejores lugares para disfrutar de la comida asiática en Sevilla. En ella se fusionan las dos insignias de la ciudad, la Feria de Abril y la Semana Santa, dando como resultado uno de los sitios más originales de la ciudad.