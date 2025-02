La mejor terraza de Sevilla para tapear con el sol de invierno: tiene una de las cervezas más baratas de la ciudad

Los andaluces no se quedan atrás en eso de disfrutar de los momentos de ocio. Y es que pocas veces se verá una terraza completamente vacía. Y más, si es un día de invierno en el que brilla el sol, el cielo está azul y es la hora de la tapa y la cerveza.

El centro de Sevilla tiene cientos de propuestas gastronómicas que se caracterizan por ser fiel a la esencia sevillana. Un bar con barra en su interior, decoración castiza y austera, camareros ataviados con camisa o polito y, como no, un buen surtido de recetas tradicionales.

Las alternativas para desgustar los sabores de Sevilla se reparten toda la ciudad y cada esquina. Algunos, pese a estar en zonas más frecuentadas como Triana pasan desapercibidos a ojos del gran público.

Sucede con el Triana Bar, ubicado, como no, en el barrio que le da nombre. Concretamente se encuentra en el número cuatro de la calle San Vicente de Paul.

Al no estar situado en alguna de las calles más conocidas como es el caso de Pureza o San Jacinto, este rincón se escapa del ojo extranjero y la mayoría de sus clientes tienen acento sevillano.

Desde bien temprano

Además de ser una taberna de toda la vida, lo mejor de este establecimiento es que el sol siempre está acompañando a quienes se animan a tapear en su terraza. Sean las 10,00 horas o las 18,00 horas, las sillas de este bar animan a sentarse en ellas.

Aunque esto en verano puede ser un hándicap, la realidad es que durante los días en los que las temperaturas se desploman no sienta nada mal tomarse una cerveza con los rayos del sol en la cara.

Uno de los motivos por los que este bar se ha consagrado como un incodicional en Triana es que, un día a la semana, el equipo despacha la que es considerada como una de las mejores ofertas de la capital.

Y es que los miércoles, todo el que se anime a visitarlo podrá disfrutar de medio litro de cerveza por 1,50 euros. Aunque cabe destacar que las vísperas de festivos o los días en los que no se trabaja la promoción no está disponible.

Para cualquier bolsillo

Sin embargo, no poder disfrutar del descuento no es una excusa para no visitar Triana Bar. El establecimiento compone la extensa lista de locales de Sevilla ideales para disfrutar del auténtico recetario a precios de escándalo.

Muchos de los clientes que paran en este bar se decantan por ir abriendo boca con una plato de gambas. Un manjar al alcance de cualquiera, puesto que lo mejor de este es el que las cantidades son bastantes contundentes y no supera los seis euros.

La lista de entrantes también incluye clásicos como la tapa de ensaladilla, patatas aliñadas o un tazón de caracoles. Aunque estos últimos durante la temporada.

Los reyes de la carta

Entre los platos que sí o sí hay que probar destacan las croquetas de chipirones, famosas por la textura tan cremosa que tienen y el potente sabor con el que encandilan a todo el que la come. El rabo de toro también tiene su séquito en este local de la capital andaluza y comparte protagonismo con el solomillo al whisky.

La unión entre la rica gastronomía, la económica jarra de cerveza y la permantente compañía del sol en la terraza hacen que este bar sea uno de los favoritos de los sevillanos.