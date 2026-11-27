Es oficial: La empresa debe darte un día libre si te mudas y pagarte como si estuvieras trabajando

Muchas personas dan por hecho que, si necesitas un día para realizar la mudanza, lo pierdes de sueldo y no cuenta como jornada laboral. Esta creencia es errónea.

Según el tercer subapartado del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, esas horas que se emplean durante dicha fecha se asumirán como si estuvieras trabajando. Esto se denomina día por traslado del domicilio.

La norma reza así: "La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:".

En este precepto se recoge el derecho a los días de 'asuntos propios', como es el caso que se está contando. En el tercer apartado, sección 'C', se menciona lo siguiente: "Un día por traslado del domicilio habitual".

Esto significa que el asalariado no tiene que recuperar las horas, tampoco se le descuenta el día del sueldo, no hace falta que utilice un día de sus vacaciones y la empresa debe mantener su remuneración habitual.

Esta situación se aplica tanto a la compra de una vivienda como al cambio de piso por alquiler.

Pero hay un apunte importante que destacar en este tipo de circunstancias. Según la distancia a la que se realice la mudanza, le pueden conceder uno, dos o hasta tres días.

Hasta los 20 kilómetros le corresponde un solo día de permiso retribuido; de 50 a 200 kilómetros, dos días; y, por último, a partir de los 200 kilómetros, le corresponden tres jornadas.

Pero, para que se te conceda este permiso, no solo basta con avisar con antelación, sino que debes cumplir ciertos requisitos. Debes presentar un certificado de empadronamiento, el contrato firmado de la nueva vivienda y, por último, la factura de la mudanza.

En caso de que el jefe se niegue, se debe solicitar el permiso por escrito, guardar la respuesta, consultar con el sindicato y reclamar ante la Inspección de Trabajo.

Las multas por desobedecer esta ley van desde los 250 euros hasta los 225.000.

La condena a pagar se estipula según el número de personas afectadas por la empresa, las reincidencias previas en el mismo caso y la gravedad de la negligencia. Una vez que haya una resolución firme acerca de la denuncia, el afectado puede reclamar una compensación económica por daños y perjuicios.

Muchas personas no conocen este tipo de leyes. Existen diferentes empresas que esperan que sus trabajadores las desconozcan para aprovecharse de ello y ahorrarse un sueldo, aunque sea. Pero el Estatuto de los Trabajadores intenta hacer del trabajo un lugar más seguro.