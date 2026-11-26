Más de 150 asistentes de toda Europa se reunieron en el Acuario de Sevilla, con el respaldo del Ayuntamiento, la DGT y ANESDOR y toda la comunidad motera que lo respalda.

KOMOBI KONNECT, la gran cita de la empresa sevillana KOMOBI con el sector de las dos ruedas

KOMOBI, la tecnológica sevillana que desarrolla el antirrobo GPS de referencia en la comunidad motera, celebró el pasado 24 de noviembre en el Acuario de Sevilla la primera edición de KOMOBI KONNECT.

El encuentro reunió a más de 150 asistentes llegados de toda Europa y que buscaba posicionar a la marca como referente del sector de las dos ruedas.

La cita contó con la presencia del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel; de la jefa provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz Jiménez; y del secretario general de Anesdor, la asociación que representa al sector de las dos ruedas en España, José María Riaño, junto a representantes de fabricantes como Yamaha, empresas del sector como Cooltra y usuarios de la marca que llevan utilizando el dispositivo más de 6 años.

En su intervención, que abrió con el saludo del alcalde, José Luis Sanz, Pimentel puso en valor el papel de Sevilla como ciudad de emprendimiento y el ejemplo que supone KOMOBI, una empresa sevillana que protege a miles de motoristas en todo el mundo.

Álvaro Pimentel, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla “Se puede, desde Sevilla, liderar un sector y beneficiar a miles de personas, no solamente en España, sino en el resto del mundo.”

Por parte de KOMOBI intervinieron su CEO y cofundador, Jesús Carnerero, y la cofundadora Beatriz Martín, que repasó el camino desde los primeros prototipos hasta la presencia actual de la marca en más de siete países.

Beatriz Martín, cofundadora de KOMOBI “Empezamos en una habitación sin ventanas. Hoy estamos en este auditorio, compartiendo todo lo que hemos construido y todo lo que aún nos queda por construir. Llevamos 6 años salvando vidas, que era nuestro principal sueño cuando comenzamos.”

Jesús Carnerero, CEO y cofundador de KOMOBI “Si pudiésemos resumir qué es KOMOBI en tres palabras, sería digitalización, conectividad y protección de vida. Nuestro esfuerzo está en hacer la pasión por las motos más segura a los moteros.”

Durante el encuentro se presentó en sociedad KOMOBI GEN II, la nueva generación de dispositivos de la marca que, sin perder la esencia, ha conseguido ser más rápido y más preciso en sus dos principales funcionalidades, el antirrobo y el servicio eCall propio.

Destacar la participación de tres usuarios reales que contaron cómo KOMOBI les ayudó en situaciones reales: dos accidentes y un robo. Los tres coincidieron en “sin necesidad de hacer nada, KOMOBI me ayudó en una situación de emergencia y eso no tiene precio”.

El acto incluyó la entrega del Premio KOMOBI Solidaridad sobre Ruedas, dotado con 1.000 €, a Tu Rincón Motero, el motoclub sevillano organizador de la Papanoelada Motera, que reparte juguetes a niños hospitalizados en las ocho provincias andaluzas. La aportación se logró gracias a la participación de la comunidad KOMOBI.