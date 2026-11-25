Wilco llegará a Sevilla el próximo 16 de junio de 2027 para ofrecer un concierto en Insólito con su gira WilcoWorld Tour 2027. La banda de Chicago repasará en directo un repertorio construido a lo largo de tres décadas de trayectoria.

La velada contará también con la actuación de Pratt & Moody, dúo finlandés que abrirá esta cita con su particular aproximación al soul.

El concierto, organizado por Green Cow Music, Last Tour y Proexa, se celebrará en el Cartuja Center CITE. Las entradas saldrán a la venta este jueves 26 a las 10.00 horas.

Desde su formación en 1994, Wilco ha publicado 13 álbumes de estudio y ha recibido varios premios Grammy. Discos fundamentales como Being There (1996) y Yankee Hotel Foxtrot (2002) dan cuenta de una evolución musical que ha convertido al grupo en una de las referencias del rock americano de las últimas décadas.

Así, canciones como “Jesus, Etc.”, “California Stars” o “Impossible Germany” forman parte de un repertorio que ha trascendido generaciones y que convive en sus conciertos con las composiciones de sus trabajos más recientes.

Liderada por Jeff Tweedy (voz y guitarra), la banda está integrada también por John Stirratt (bajo), Glenn Kotche (batería), Pat Sansone (teclados y guitarra), Nels Cline (guitarra) y Mikael Jorgensen (teclados).

El directo es uno de los aspectos más reconocidos de su trayectoria. Tal y como destacan en su nota biográfica, la emisora estadounidense NPR resumió esa experiencia con una valoración contundente: “Ver a Wilco sobre el escenario es escuchar lo mejor de lo mejor”.

En los últimos años, el grupo también ha revisitado algunos capítulos destacados de su trayectoria con nuevas ediciones de su catálogo.

En 2025 publicó una edición especial de A Ghost Is Born (2004), con 65 grabaciones inéditas, y el próximo 11 de diciembre verá la luz Mermaid Avenue: The Complete Sessions, una colección que reúne los tres volúmenes del proyecto junto a Billy Bragg y recupera 16 grabaciones hasta ahora inéditas.

Por su parte, Pratt & Moody, encargados de abrir el concierto, son un dúo formado por los músicos finlandeses Tuomo Prättälä y Markus Nordenstreng, que llevan más de una década compartiendo trayectoria musical en el proyecto de indie folk psicodélico Tuomo & Markus.

La cita del 16 de junio en Sevilla, dentro de INSÓLITO, reunirá así dos propuestas musicales con diferentes aproximaciones a la música de raíces estadounidenses, desde el soul clásico de Pratt & Moody hasta el universo sonoro de Wilco, una banda que, después de más de 30 años de trayectoria, continúa ampliando sus horizontes musicales.