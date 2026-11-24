El próximo 28 de noviembre, el Teatro de la Maestranza recibe por primera vez a María José Llergo, que llega a Sevilla con El Juego Tour, su nuevo proyecto artístico, dentro del ciclo Cita en Maestranza.

"La música quiere jugar siempre porque no quiere morir nunca". Con esta declaración de intenciones, la artista cordobesa presenta un espectáculo concebido como un espacio de libertad, experimentación y revolución sonora.

El Juego propone romper límites, volver a conectar con la raíz y celebrar la expresión artística en su estado más puro, en una experiencia en directo donde tradición y vanguardia dialogan para abrir nuevos caminos.

Sobre el escenario, la voz de María José Llergo se entrelaza con una formación instrumental integrada por batería, teclados, bajo y violín. Una combinación que da forma a una propuesta vibrante y envolvente, en la que cada elemento contribuye a crear una atmósfera única e irrepetible.

Nacida en Pozoblanco (Córdoba) en 1994, es una de las voces más personales de la renovación del flamenco contemporáneo. Cantante, compositora y multiinstrumentista, ha desarrollado un lenguaje propio a partir del encuentro entre la tradición y los sonidos actuales, ampliando los límites del género y conectándolo con nuevas audiencias dentro y fuera de nuestras fronteras.

Su trayectoria está avalada por importantes reconocimientos. En 2022 obtuvo el Premio Goya a la Mejor Canción Original y ha recibido también el Premio El Ojo Crítico de RNE, en la categoría de Música Moderna, y el Premio Ruido 2023 al Mejor Álbum del Año.

En 2024, la Academia de la Música reconoció su trabajo Ultrabelleza con el galardón al Mejor Álbum Folclórico. Ese mismo año grabó su propio concierto Tiny Desk, consolidando su proyección internacional. Su propuesta ha despertado, además, el interés de publicaciones como Pitchfork y Rolling Stone, que incluyó su álbum entre los 34 mejores discos en español de 2023.

Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de la página web del Teatro de la Maestranza y en las taquillas del teatro.