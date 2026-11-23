El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la “extraordinaria importancia” de la temporada taurina de 2026 en Sevilla como motor de actividad económica, turística y empresarial para la ciudad.

Según el informe elaborado por la Cámara de Comercio, la temporada taurina ha generado un impacto económico total de 209 millones de euros. El alcalde ha señalado que “estos datos demuestran que Sevilla es una ciudad capaz de convertir sus grandes acontecimientos en oportunidades económicas, turísticas y de generación de actividad para las empresas”.

Durante la temporada se han celebrado 31 festejos, que han reunido a 266.835 asistentes, con una ocupación media del 76,7 %.

El alcalde comenta: “Estamos hablando de más de 266.000 asistentes y de una programación que demuestra una notable capacidad de convocatoria”.

A esto añade: “Lo verdaderamente importante es que el impacto de estos acontecimientos no termina en la plaza de toros, sino que se extiende a hoteles, restaurantes, comercios y empresas de muchos sectores de nuestra ciudad”.

Por otra parte, también se ha destacado la proyección y el impacto mediático de la temporada taurina de 2026 en la capital hispalense, que ha alcanzado un valor de comunicación de 177,5 millones de euros, según el estudio elaborado por Pandora Data Matters.

Durante su intervención, Sanz ha puesto en valor la capacidad de Sevilla para generar interés informativo y proyectar su imagen a través de sus grandes acontecimientos taurinos.

“Sevilla es una ciudad con una personalidad única, con tradiciones que forman parte de nuestra identidad y que tienen una enorme capacidad para proyectar el nombre de nuestra ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras”.

El informe recoge que la temporada taurina de 2026 ha generado un total de 12.732 noticias, con un valor publicitario de 70 millones de euros y una audiencia estimada de 5,6 billones, según la cifra reflejada en el estudio.

Por acontecimientos, la Feria de Abril y el Corpus concentran el mayor impacto, con 11.198 noticias, un valor publicitario de 61,9 millones de euros y un valor de comunicación de 162,8 millones de euros. Su audiencia alcanza los 5,4 billones.

Por su parte, las novilladas y la Feria de San Miguel han generado 1.280 noticias, con un valor publicitario de 8,5 millones de euros y un valor de comunicación de 13 millones de euros, alcanzando una audiencia de 298 millones.

Sevilla se corona una vez más como la capital mundial del toreo, dejando ver cómo esta noble fiesta es más que un simple acontecimiento: es parte de la cultura e historia de la ciudad.