Raquel, propietaria de 1 piso: "Tengo 2 hijos y querría dejarles uno a cada uno, pero me es imposible"

España vive actualmente una crisis de vivienda que afecta a todo el país. La subida de precios es prácticamente imparable. Solamente el último mes ha subido un 10,2 % en Sevilla. Allí se encuentra Raquel, la cual tiene dos hijos y un piso en propiedad.

Esta mujer desea dejarle su propiedad a uno de ellos y concederle otra al siguiente, pero se le hace imposible: "Me gustaría poder comprar una segunda vivienda y dejarles una a cada uno, pero con los precios que hay en Sevilla es prácticamente imposible".

Además, añade: "Cuando compré mi piso, nunca pensé que algún día me plantearía comprar otro para mis hijos. Ahora echo cuentas y es que no me salen".

El precio medio del suelo en Sevilla se halla en 989 euros por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que en zonas como el Casco Antiguo o Los Remedios ronda los 3.000, hace que sea muy caro comprarse un inmueble sin hacer un esfuerzo titánico.

Raquel, ante esto, responde: "Con un sueldo normal no puedes plantearte comprar dos viviendas. Bastante tienes con pagar la tuya".

Con el coste de vida diario, ahorrar se convierte en una ardua tarea. Muchas personas se ven con el agua al cuello al estar cerca del fin de mes. Esta mujer lo tiene claro: "Con un sueldo normal no puedes plantearte comprar dos viviendas. Bastante tienes con pagar la tuya".

El problema se acentúa más cuando el sueldo medio no corresponde al gasto total mensual, es decir, no solamente al intento de ahorro, sino a los alquileres, más el agua, más la comida... Toda la suma transforma un sueldo en un límite de vida.

"En Sevilla se están poniendo los pisos a unos precios que no tienen nada que ver con los sueldos que tenemos aquí", comenta la afectada.

La sobrevalorización de la vivienda es una realidad. Esta realidad consigue que una gran parte de la sociedad viva en pequeños apartamentos o comparta techo con desconocidos por un precio que hace tiempo daría lugar a otra cosa.

"Ves anuncios de pisos pequeños por cantidades enormes y piensas: ¿quién puede pagar eso?", dice Laura.

Desgraciadamente, esto provoca que adquirir una casa en propiedad se convierta en un lujo: "Lo que antes era una vivienda normal, en un barrio de toda la vida, ahora parece un lujo".

Donde más crece el valor de las viviendas es en las zonas periféricas. Sevilla Este, Torreblanca y San Jerónimo son los sitios que más están sufriendo estas subidas. Raquel declara: "No hace falta vivir en Los Remedios o en el centro para encontrarte con precios desorbitados. En los barrios también se ha puesto muy difícil".

La problemática de la vivienda no viene sola. Los sueldos, el coste de vida y el paro consiguen que comprar una casa se vuelva casi imposible. Muchos esperan una solución, mientras otros esperan ayuda.