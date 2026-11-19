La Fundación Cajasol y la Fundación Atarazanas amplían las visitas a las Reales Atarazanas ante la gran acogida del público

La Fundación Cajasol y la Fundación Atarazanas amplían las visitas gratuitas a las Reales Atarazanas de Sevilla ante el éxito de participación registrado en las primeras convocatorias. Nuevas fechas y horarios permitirán seguir descubriendo este emblemático enclave histórico durante los meses de noviembre y diciembre.

La programación incluye “Polizones a bordo”, una visita teatralizada para familias, y “El Eco de las Naves”, una visita guiada para público general que acerca la historia, la arquitectura y el legado de uno de los espacios patrimoniales más singulares de Sevilla.

Las actividades son gratuitas y las invitaciones pueden reservarse a través de la WEB de la Fundación Cajasol a partir del 18 de noviembre a las 11:00 horas. Esta ampliación del programa coincide con la segunda fase de las obras de musealización del monumento y ofrece una nueva oportunidad para adentrarse en las Reales Atarazanas y conocer de cerca uno de los grandes referentes históricos y patrimoniales de la ciudad.