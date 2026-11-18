José, con 45 años y sin poder adquirir una casa: "Tengo un sueldo de 1.300 euros, y las hipotecas están en más de 700"

España está viviendo sus peores años en cuanto a vivienda se refiere. Los alquileres no paran de subir y los sueldos no acompañan. El precio medio del arrendamiento en Sevilla es de 1.339 euros mensuales, mientras que el sueldo es de 1.562.

Esta pequeña diferencia entre uno y otro no permite a muchos ahorrar o poder vivir sin sufrir. Uno de todos estos casos es el de José: "Con 1.300 euros al mes es imposible meterse en una hipoteca. Si ya te piden más de 700 euros, ¿Qué te queda para vivir?".

La resta entre salario y renta deja una suma de 243 euros de sobrante. Con esa cantidad se hace imposible afrontar los gastos del mes y ahorrar para comprar una vivienda: "Tengo 45 años y sigo sin poder comprarme una casa. No es que no quiera, es que los números no salen".

Ante estos problemas, muchas personas optan por una hipoteca. José en su caso: "Cobro 1.300 euros y, aunque quisiera comprar, no me concederían una hipoteca para una vivienda que pudiera pagar".

Estos años, el poder adquisitivo del español promedio ha ido disminuyendo; pese a la subida del SMI, prácticamente todo se ha encarecido. Este hombre ve imposible asumir una hipoteca, ya que no ha podido ahorrar ni tampoco ganar lo suficiente.

"Para comprar una casa necesitas tener unos ahorros importantes y, además, poder asumir una cuota mensual. Yo no llego a ninguna de las dos cosas", añade.

De momento, los préstamos para la compra de un inmueble se le van de presupuesto. Su sueldo y las necesidades no le permiten hacerse cargo del coste completo: "Las hipotecas están por encima de los 700 euros. Con mi sueldo tendría que dedicarme prácticamente a trabajar para pagar la casa".

Con necesidades, claramente se hace referencia a lo esencial: "Al final, entre el alquiler, la luz, el agua y la comida, no hay manera de ahorrar para dar una entrada".

Ante toda esta situación, declara: "A los 45 años pensaba que tendría mi vida más o menos encauzada, pero tener una vivienda propia sigue siendo un lujo". Además, suma: "No pido una casa grande ni vivir en una zona cara. Solo quiero poder tener una vivienda sin que se me vaya el sueldo entero".

Ante posibles salidas a esta problemática, responde: "Parece que si no tienes unos padres que te ayuden o una buena nómina, comprar una casa se ha convertido en algo imposible".

Frente a la evidente pregunta sobre si la situación cambiará en el futuro, él replica: "Lo peor es que pasan los años y no ves que tu situación vaya a cambiar. Cada vez es más difícil plantearse comprar".

Como José, existen miles de casos más. Personas que viven con el agua al cuello, haciendo malabares para llegar al fin de mes, esperando que algún día se obre el milagro y consigan una vida estable.