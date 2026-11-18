Confirmado: el casero no puede aumentar la renta libremente durante un contrato de alquiler bajo multa de 6.000 euros

Los alquileres suben por momentos y la situación que está viviendo España cada vez es más complicada. Existen leyes que amparan al inquilino y lo protegen ante abusos. Uno de estos escudos que tiene la ciudadanía es el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El alquiler medio en Sevilla se sitúa en los 1.339 euros mensuales. Si el dueño de algún inmueble quisiera subir su precio, no podría ponerle el valor que quisiese.

La ley deja claras las pautas que se deben seguir: la actualización de la renta solo puede hacerse cuando se cumpla un año de contrato. Debe existir un pacto expreso en el contrato que permita actualizarla.

Además, la subida debe respetar los límites legales aplicables y debe ser comunicada por escrito con anterioridad.

Lo realmente interesante es que el Real Decreto-ley 29/2026 de este mismo año establece una limitación extraordinaria de las actualizaciones del alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esta trae las siguientes condiciones: "Si el alquiler supera el límite máximo correspondiente al índice de referencia de precios, no se puede aplicar ninguna subida". La siguiente reza: "Si no supera ese límite, propietario e inquilino pueden negociar la actualización". Y, como último punto: "Si no llegan a un nuevo acuerdo, la subida no puede superar el 2 %".

Si el propietario aumentase el alquiler más de lo debido, la manera justa de actuar sería, primero, que justifique el aumento legalmente; revisar la cláusula de actualización del contrato; seguidamente, comprobar el índice y los límites aplicables; y, por último, reclamar si se está incumpliendo la normativa.

Si el casero amenazase con expulsar de la casa a aquellos que lleven a cabo estas prácticas, lo tiene terminantemente prohibido. Para echar a alguien del domicilio, debe existir una causa legal y seguirse el procedimiento correspondiente.

Las multas por subidas ilegales de contratos de alquiler van desde los 6.000 euros, las más leves, hasta los 20.000 euros si fuese extremadamente grave.

Pero solo se aplicarían estos castigos como última medida, ya que la principal acción que dicta la ley sería la vuelta al precio inicial que se firmó a la entrada del piso. Incluso si el propietario cobrase 150 euros de más, se le obligaría a devolverlo.

Ante todas estas situaciones, la Ley de Arrendamientos Urbanos ayuda a que la situación que vive el país sea un tanto menos negativa. Mientras todos esperan el fin de la crisis de la vivienda, apoyarse en estas normas puede aliviar el día a día.