Raquel, propietaria de dos pisos: "Tengo una hipoteca de 700 euros y el otro piso lo alquilo por 800. Me sale gratis"
El alquiler medio en Sevilla se encuentra superando los 1.200 euros mensuales, convirtiendo a Sevilla en la cuarta capital más cara de España.
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España vive actualmente la mayor crisis de vivienda que se recuerda. De momento, el precio medio de los alquileres en Sevilla se encuentra en 1.339 euros. Este dato consolida a la ciudad andaluza como cuarta capital de comunidad más cara del país.
Entre todos los dueños de inmuebles, Raquel es propietaria de dos: "Tengo una hipoteca de 700 euros y el otro piso lo alquilo por 800. Al final, prácticamente me sale gratis tener mi casa".
Este modelo que usa le resulta muy eficiente, ya que consigue pagar una hipoteca a base de alquilar otra: "Me compré mi vivienda con una hipoteca bastante alta porque quería quitármela de encima cuanto antes. Pero tener el otro piso alquilado me permite afrontarla sin demasiado esfuerzo".
Esta situación que vive no sería posible si no hubiera heredado: "Hay meses en los que pienso que, si no hubiera heredado aquel piso, probablemente no podría tener hoy mi propia casa".
Son 4.600 personas las que heredan en Sevilla a lo largo del año. Raquel se ha beneficiado de esto y ha conseguido que el problema de la vivienda no le afecte: "Lo que para muchas personas supone un esfuerzo enorme durante 30 años, yo puedo permitírmelo gracias a una vivienda que ni siquiera compré".
6.645 casas se compraron el último curso en la capital hispalense. Un número que va menguando con el paso del tiempo debido a las complicaciones actuales. Esta mujer, ante esta situación, testifica: "Heredar aquella vivienda me cambió la vida. Tuve que pagar la plusvalía, pero fue una oportunidad que difícilmente habría conseguido trabajando y ahorrando".
Ella utiliza este inmueble como ganancia actual e inversión a futuro: "Ahora que estoy embarazada, pienso mucho en el futuro de mi hijo. Me da tranquilidad saber que podré dejarle una vivienda, porque sé lo difícil que es empezar de cero".
Añade: "Mi hijo va a tener una oportunidad que muchos jóvenes de su generación no van a tener. Y eso no debería depender de haber nacido en una familia que tenga propiedades".
Ante todas las circunstancias que rodean actualmente al mercado inmobiliario, ella opina: "Estoy en una situación privilegiada y soy consciente de ello. Precisamente por eso creo que no podemos normalizar que haya personas que trabajen y no puedan permitirse una vivienda".
Raquel se desmarca de aquellos que usan los hogares como negocio: "No estoy en contra de que alguien tenga dos pisos, pero sí de que se utilice la vivienda para especular mientras hay familias que no encuentran dónde vivir".
Esta mujer desvía la culpa de aquellos que reciben en herencia una vivienda: "No creo que el problema sea que una persona herede una vivienda o tenga una segunda propiedad. El problema es que cada vez hay más gente que no puede acceder ni siquiera a la primera".
Raquel se ha encontrado la suerte de cara. A día de hoy se puede permitir tener dos propiedades, cosa que no todo el mundo puede decir. Pero ella no se aprovecha de ello; ella forma parte de aquellos que están en contra de la especulación, esperando soluciones a los problemas actuales.