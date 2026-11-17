Chocolate con churros gratis y una gran pista de hielo natural: así será el parque de Navidad de Dos Hermanas

Dos Hermanas vuelve a dar la bienvenida a la Navidad con la apertura de Navidad Park, uno de los grandes reclamos de ocio de estas fechas en la provincia de Sevilla.

El parque de atracciones inaugurará su nueva edición este jueves 19 de noviembre con una promoción especial para sus primeros visitantes: las 200 primeras personas que accedan al recinto podrán disfrutar gratis de una merienda de chocolate con churros y recibir dos entradas para las atracciones.

Las puertas abrirán a las 16.00 horas y el acceso al recinto será gratuito durante toda la temporada. Navidad Park ocupará más de 10.000 metros cuadrados y reunirá más de 40 propuestas de entretenimiento, entre atracciones, puestos de habilidad y máquinas recreativas.

Una oferta pensada especialmente para el público familiar que convertirá el espacio en uno de los principales puntos de ocio navideño de Dos Hermanas.

Entre sus grandes reclamos volverán a destacar la pista de patinaje sobre hielo natural, de 400 metros cuadrados, y el gran tobogán de hielo para deslizarse en flotadores, conocido como Tubing. La pista contará con monitores especializados que ayudarán a los usuarios y ofrecerán asistencia a quienes necesiten mejorar su técnica.

Cuatro nuevas atracciones

La edición de este año llegará, además, con cuatro incorporaciones. Se trata del Desafío de Mario Bros, Bumpers Aventura Pirata, Wipe Out y el Ratón Vacilón, una atracción de referencia nacional que estará disponible en exclusiva esta Navidad en Dos Hermanas.

A estas novedades se sumarán otras propuestas que ya estuvieron presentes en anteriores ediciones, como el Jumpin, el Scalextric Rally París-Dakar, la pista de coches de choque infantil, el Carrusel Disney, el Toro Mecánico, el Látigo, el Divertijuegos, Octopus, las Camas Multijuegos, Baby Paola y los Ponys Mecánicos.

La oferta de ocio se completará con distintos puestos de comida. Los visitantes podrán encontrar churrería, chocolatería, gofres, buñuelos con chocolate, perritos calientes, hamburguesas y algodón de azúcar, entre otras opciones.

El ambiente navideño será otro de los protagonistas del recinto. El parque contará con un alumbrado especial, música con villancicos, photocalls y nevadas artificiales programadas a determinadas horas.

También habrá una programación de actividades que se irá anunciando progresivamente y que incluirá fiestas temáticas y visitas de personajes navideños.

47 días de apertura

Navidad Park permanecerá abierto durante 47 días, hasta el próximo 6 de enero, y únicamente cerrará sus puertas el 24 y el 31 de diciembre.

Entre el 19 de noviembre y el 23 de diciembre, el horario será de lunes a viernes de 16.00 a 22.00 horas. Los fines de semana y festivos abrirá desde las 11.30 hasta las 22.00 horas.

A partir del 25 de diciembre, el horario de los días laborables se ampliará y el parque abrirá de 12.00 a 22.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos mantendrá la apertura a las 11.30 horas.

El recinto se encuentra a menos de cinco minutos a pie del centro de Dos Hermanas, cerca de la estación de tren de El Arenal y del apeadero de Cantaelgallo. Además, dispone de miles de plazas de aparcamiento gratuito en sus instalaciones.