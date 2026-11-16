Confirmado por la Constitución: tu casero no puede entrar en tu piso sin tu consentimiento

Alquilar una vivienda no significa estar bajo el mandato de tu casero. Una vez que firmas el contrato de arrendamiento, el dueño de la vivienda deja de tener pleno poder sobre su propiedad. Uno de estos poderes que pierde es el derecho a entrar libremente cuando quiera.

Según el artículo 18.2 de la Constitución Española: "El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".

Esto significa que tu casa es tu espacio privado y que nadie puede entrar libremente sin cumplir los requisitos legales.

En algunas situaciones que pueden ocurrir, está, por ejemplo, que el casero tenga una copia de las llaves. En ese caso, no puede entrar sin el permiso correspondiente, como antes se ha mencionado. Ante esta situación, se puede incluso denunciar por allanamiento de morada.

Otro caso que se puede dar es la entrada de visitas con el propietario. Este no puede llegar cualquier día al domicilio a enseñarlo a personas externas. Para que pueda mostrar la casa a terceros, debe acordar con el inquilino una fecha aprobada por los dos.

Si, en caso de necesidad de reparación, el dueño quisiera entrar, sigue necesitando el consentimiento del alquilado. No puede usar la excusa de arreglar un desperfecto para acceder a la vivienda sin permiso.

Incluso si llevase el alquilado meses sin pagar la renta, esto no sería motivo suficiente para que el casero pudiese entrar libremente.

Si el propietario entrase sin autorización, podría ser denunciado por allanamiento de morada, enfrentándose al artículo 202 del Código Penal, pudiendo ser condenado con prisión que data desde los seis meses hasta los dos años.

La respuesta ante un allanamiento de su parte sería guardar mensajes, grabaciones y cualquier prueba de lo sucedido, avisar a las autoridades y, por último, denunciar ante la policía.

Aunque en el contrato aparezca una cláusula en la que se le permita el acceso libre a la vivienda al propietario, esto no significa que se libre de cometer este delito. Una cláusula contractual no elimina el derecho fundamental como la inviolabilidad del domicilio.

Esta ley no solo es punible en alquileres de pisos o casas. También es aplicable a las habitaciones arrendadas. Pero, en ese caso, las zonas comunes sí están permitidas para la entrada del propietario libremente.

En definitiva, ser propietario de cuatro paredes no significa tener derecho a entrar en ellas cuando te apetezca. La intimidad de quien vive allí está protegida por la Constitución.