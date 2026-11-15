Confirmado por la ley: Las inmobiliarias no pueden exigir varias mensualidades por adelantado

A la hora de comprar una casa, un sector de la sociedad decide confiar en las agencias inmobiliarias. Estas encuentran una vivienda con las exigencias que pone el comprador y, en ocasiones, la propia empresa exige varios meses de pagos por adelantado.

Según el artículo 17.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, esta práctica es ilegal. Pero contiene un matiz importante: diferencia entre esa situación y fianza.

Este edicto firma así: " Salvo pacto en contrario, el pago de la renta será mensual y habrá de efectuarse en los siete primeros días del mes. En ningún caso podrá el arrendador exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta".

La ley deja claro que no está permitido pedir el pago de varios meses por adelantado. El abono debe hacerse respecto al mes en el que se encuentre, impidiéndose imponer el pago anticipado de varias mensualidades.

La confusión más habitual se encuentra en la fianza. La norma establece que se pueden exigir hasta dos mensualidades adicionales de garantía, si se establece y dentro de los límites legales aplicables.

Además, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato de alquiler de vivienda habitual corresponden al propietario, no al inquilino, haciendo que comprar una casa sea un poco menos costoso.

Pero ¿qué pasaría si la inmobiliaria incumple estas normas?

El inquilino puede exigir que se eliminen estas exigencias, reclamar cantidades que se le hayan cobrado indebidamente o presentar una hoja de reclamaciones ante los organismos de consumo correspondientes.

Aunque a día de hoy no exista una cantidad tipificada para multar estas acciones, como antes se ha señalado, el arrendatario tendrá derecho a reclamar el dinero que pagó como adelanto ilegal.

Esta ley se aprobó en 1994 y entró en vigor el primer día de 1995. Pero en 2013 estuvo en peligro de cambiar debido a un cambio de legislación. Finalmente, se mantuvo.

En 2023 se reforzó este decreto. Entrando en vigor el Derecho a la Vivienda, la cual introdujo nuevas medidas de protección para los inquilinos, entre ellas, que los gastos de gestión inmobiliaria correspondan al propietario.

Con estos pequeños recordatorios, más de uno evitará ser estafado y perder dinero a la hora de comprar una casa. Ese proceso que, con el paso del tiempo, se ha ido haciendo más complicado hasta llegar a la crisis que hoy vivimos.