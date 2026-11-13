Luis, propietario con 25 años: "Lo mío no es lo normal, ha sido todo por una herencia de mis abuelos"
En Sevilla se heredan más de cuatro mil viviendas a lo largo del año, mientras que cerca de diez mil son las compradas de manera directa.
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Según el INE, en la capital andaluza se heredaron 4.600 viviendas en el curso 2025/2026. En cambio, son 9.906 las compradas en el mercado inmobiliario. Luis es propietario con 25 años, un perfil que a día de hoy escasea, y ha conseguido su casa mediante herencia.
Como se puede ver, los inmuebles que se suceden son casi la mitad que los obtenidos mediante pago. Esta diferencia se ha ido estrechando con el paso del tiempo. A día de hoy, con la crisis actual, adquirir una vivienda con menos de 30 años es casi imposible, a menos que sea de la familia.
Luis, siendo tan joven, comenta: "Sobre el papel soy propietario con 25 años, pero mi situación no tiene nada que ver con la de alguien que ha podido comprarse una casa con su propio sueldo".
Esta situación que vive esta persona es cada vez menos frecuente, al punto que podría catalogarse como algo irreal. Solamente el diez por ciento de los ciudadanos de entre 20 y 30 años tienen un techo propio.
Luis dice que el tener una casa no significa vivir de manera estable: "Ahora mismo tengo un piso, pero eso no significa que tenga una estabilidad económica. Una cosa es tener una vivienda y otra muy distinta poder permitírtela".
La media de emancipación en Sevilla se encuentra en 30,2 años, cinco años más tarde de lo que ha conseguido Luis. Ante esto, este chico declara: "He conseguido algo que muchos de mis amigos ni siquiera se plantean todavía, pero no ha sido fruto de mi capacidad de ahorro".
Admite que, para poder entrar en su nueva casa, ha necesitado un sustento económico que lo ayudase: "Al final, para poder dar este paso he necesitado que mis padres estuvieran detrás. Si dependiera exclusivamente de lo que gano, no habría podido".
El propio Luis considera que, a su edad, lo normal era comenzar a pensar en vivir solo, pero, debido a las circunstancias, se le hace imposible: "Es curioso porque a esta edad lo normal sería empezar a independizarme y, sin embargo, he necesitado que mis padres me echen una mano para poder entrar en mi propia casa".
Ante la comparativa con el resto de personas de su edad, este responde: "Ves a gente de tu edad que trabaja, cobra un sueldo y no tiene ninguna posibilidad de plantearse una compra. Yo he podido hacerlo por una circunstancia familiar, no porque el mercado esté a mi alcance".
Admite que, si no fuera heredero, no tendría oportunidad de vivir bajo un techo propio: "Si tuviera que empezar de cero, con lo que gano ahora, estaría buscando un alquiler como todo el mundo".
Luis opina que el escenario actual es desolador: todo aquello que le dijeron de pequeño que funcionaba para poder independizarse hoy no sirve: "Hoy parece que tener un trabajo no es suficiente ni siquiera para plantearte comprar una vivienda. Necesitas tener algo más detrás, unos ahorros o una familia que pueda ayudarte".
Y, como esta persona, existen miles de casos más, esperando a que alguien externo les pueda ayudar a emanciparse y comenzar una vida adulta en una vivienda propia.