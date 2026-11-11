Es oficial: esta es la forma con la que poder llegar a ahorrar más de 100 euros al mes

Todos los meses, miles de familias pagan religiosamente la electricidad, la calefacción y el agua corriente de sus casas. Pero muchas de ellas desconocen que existen ayudas sociales para que puedan ahorrar en sus facturas. Los bonos sociales son la solución a esos problemas.

Existen dos ayudas estatales que te restan un porcentaje de la factura de electricidad y en calefacción. Hay un sector de la población que cree que estas gratificaciones son exclusivamente para personas con bajos ingresos, pero no es así.

Para comenzar, el descuento en electricidad está dirigido a determinados consumidores vulnerables. Para solicitarlo, necesitas tener contratada la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Además, debe reunir los requisitos económicos, los cuales se encuentran entre 12.600 hasta 27.200 euros al año. También se puede acceder a la categoría de consumidor vulnerable severo, para la cual los ingresos no pueden superar el 50 % de los ingresos anteriores.

Asimismo, si se superasen esos ingresos, pero dentro del domicilio viviera una persona con una discapacidad del 33 % o superior, se puede pedir. Al igual que si hubiera una mujer víctima de crimen machista, de terrorismo o con dependencia de nivel 2 o 3.

Otra situación en la que se puede solicitar es siendo familia numerosa. En este caso, los ingresos de la familia dejan de tenerse en cuenta. Tendría el mismo derecho que ellos aquel que cobre el ingreso mínimo vital.

Por otro lado, el bono social térmico es una ayuda anual para compensar los gastos relacionados con la calefacción, el agua caliente sanitaria y la cocina.

Lo que realmente llama la atención en este apartado es que no importa el sistema de calentamiento que tengas contratado. Pero, a diferencia del bono eléctrico, este descuento no es mensual, sino anual.

La cuantía del dinero que se puede percibir varía según la zona climática donde se encuentre la vivienda y, al igual que en el otro bono, el grado de vulnerabilidad económica.

Para ser beneficiado por esta tarifa social, la condición fundamental es haber sido beneficiario del bono eléctrico a 31 de diciembre del año anterior al que corresponde la ayuda. Así, se ahorra volver a presentar documentación repetida.

Los requisitos para recibir esta ayuda son similares. Pero, como se ha mencionado anteriormente, al haber obtenido la tarifa previa, los procedimientos para alcanzar este se recortan y resultan más fáciles.

Muchos españoles desconocen que puedan optar a recibir estas ayudas estatales. Los requisitos son menos exigentes y más permisivos con aquellos que lo necesitan. Quien precise estos bonos puede llegar a ahorrarse una buena parte de la factura mensual y anual, convirtiendo la vida de aquellos vulnerables en algo más llevadero.