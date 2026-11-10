Paula, con 35 años e inquilina: "Llevo fuera de mi ciudad 10 años, no he podido juntar para una entrada"

España está viviendo actualmente una época oscura en cuanto a vivienda se refiere. Los precios de los alquileres se encuentran en máximos históricos. Paula es una de las miles y miles de personas afectadas por esta problemática: "Llevo diez años fuera de Sevilla y todavía no he podido ahorrar lo suficiente para dar la entrada de una vivienda".

En los últimos cinco años, los arrendamientos se han elevado entre un 30 y un 50 por ciento de media, siendo las capitales de comunidades más afectadas Madrid, Barcelona, San Sebastián y Sevilla.

Paula es sevillana y vive en Madrid debido a su trabajo. Lleva independizada diez años. En todo ese tiempo no ha podido ahorrar para poder cubrir sus necesidades: "Tengo amigos que durante estos diez años han podido seguir viviendo en casa de sus padres, ahorrar y ahora están en condiciones de comprarse una vivienda".

"Yo, en cambio, me fui a Madrid con 25 años para trabajar de lo mío y todo ese dinero que ellos han podido guardar yo lo he tenido que destinar al alquiler. Parece que haber sido independiente me ha penalizado", ha añadido.

La ciudad en la que vive ha sufrido una subida extraordinaria, llegando al 68,7%. Esto, sumado al alza de costes del suelo, hace que la situación se vuelva insostenible de momento.

Paula, ante estos datos, argumenta: «Es frustrante pensar que llevo diez años trabajando, pagando un alquiler todos los meses y sin haber podido ahorrar para comprarme una casa».

La edad media de compradores de casas en España se sitúa en los 46 años. Solo el diez por ciento de los menores de 31 años son capaces de adquirir este bien. Paula esperaba con ansias formar parte de esta estadística.

"Me fui de Sevilla para buscarme la vida y desarrollar mi carrera, pero ahora me encuentro con que no tengo capacidad para acceder a una vivienda", dice la afectada.

Como solución ante estos contratiempos, ve vivir con sus padres como algo positivo para poder librarse del pago mensual y así comenzar a guardar dinero para un futuro mejor: "He pagado por mi independencia y, a día de hoy, eso me deja en desventaja frente a quienes han podido vivir con sus padres".

Como Paula, hay cientos de miles de casos que están esperando a que las circunstancias cambien, mientras que la sociedad se moviliza en contra de todos los males que atormentan el país, siendo el primero la crisis de la vivienda.