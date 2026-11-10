Confirmado por la ley: Puedes exigir, bajo multa de 300 euros, que tu vecino corte las ramas que invaden tu jardín

Si las ramas del vecino invadiesen una propiedad privada, el dueño de dicha propiedad tiene derecho a exigir que las corte. El artículo 592 del Código Civil español regula esta situación, favoreciendo al afectado por la invasión. Llegando a costarle al infractor hasta 300 euros.

¿Qué dice exactamente esta ley? Este artículo establece lo siguiente:

"Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad".

Es decir, si el árbol del vecino ocupase un espacio que no le pertenece a su dueño, sería totalmente legal exigir su recorte.

La siguiente pregunta que se puede hacer es: ¿Y si el vecino se niega a cortar las ramas?

Los pasos a seguir serían: primero, hablar con el vecino, intentando resolver el problema mediante la palabra. Si eso no llegase a funcionar, se debería dejar constancia por escrito, enviando un requerimiento formal solicitando la poda.

Por último, si ninguna de las dos alternativas fueran efectivas, se puede proceder a reclamar por vía judicial.

La ley no fija una multa estatal específica por esta negativa. No obstante, puede haber sanciones si se incumplen ordenanzas municipales o si se producen infracciones.

Y si, en vez de ramas, son raíces las que ocupan una zona que no deben, las puede cortar uno mismo sin permiso del dueño de la plantación, pero manteniendo la seguridad y evitando daños innecesarios al árbol o generar situaciones de riesgo.

De este problema también habla el artículo anterior al ya mencionado, el 591. Este establece que, cuando no haya una ordenanza o costumbre local que determine otra distancia, los árboles altos deben plantarse a un mínimo de dos metros de la finca vecina. Para arbustos y árboles bajos, la distancia mínima es de 50 centímetros.

Esta cuestión es bastante interesante, ya que muchas personas desconocen que pueden reclamar legalmente cuando las ramas del jardín del vecino invaden su propiedad. Pero, claro, hay que tener en cuenta las posibles ordenanzas municipales, especialmente cuando se trata de árboles protegidos o de ejemplares situados en terrenos públicos.

No existe una multa automática prevista para este tipo de situaciones, pero no sale gratis actuar de esta manera, invadiendo la propiedad privada de otros.