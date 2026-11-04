Rafa (37 años), arquitecto y propietario: "Tener un piso en propiedad se ha convertido en un lujo y es un error"

Sevilla se encuentra entre las diez capitales de comunidad con el mercado inmobiliario más saturado de España. Esto se debe a la constante y vertiginosa subida del precio de la vivienda. Rafa, arquitecto y propietario, sabe lo que es adquirir una casa en propiedad dentro de esta situación.

Las constantes elevaciones de costes han derivado en una situación casi insostenible. Esta tesitura ha acabado por engordar el valor de los inmuebles hasta en un 45% desde 2021. Ante esto, Rafa opina: "Tener un piso en propiedad se ha convertido en un lujo, y creo que es un error que hayamos llegado a esta situación".

Comprar un piso a día de hoy parece una odisea. Los sueldos no son suficientes como para afrontar ese gasto. Este hombre lo tiene claro: "Parece que comprar una vivienda es algo reservado a quienes tienen unos ingresos muy elevados o cuentan con ayuda familiar".

La historia de Rafa es peculiar. Pese a ser arquitecto, el salario no cubre los suficientes costes como para poder ahorrar y comprarse una propiedad. Este hombre ha necesitado de la ayuda de sus padres para adquirir su propia casa.

"Yo tengo trabajo, una profesión y llevo siete años ejerciendo. Aun así, no he podido comprar una vivienda únicamente con mi sueldo", justifica.

Ante lo importante que ha sido la mano que le ha echado su familia, él responde: "Si mis padres no me hubieran adelantado ese 20%, probablemente todavía estaría buscando piso". Él mismo admite que no todos tienen esta suerte: "He tenido la suerte de contar con mis padres, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y eso genera una desigualdad enorme".

Como ya se ha mencionado anteriormente, Rafa es arquitecto. Los números que se manejan en este empleo son de entre 29.700 y 40.000 euros anuales. Inclusive con estos sueldos, a algunos se les hace imposible adquirir una casa en propiedad.

"Lo paradójico es que, teniendo una carrera universitaria y un trabajo cualificado, acceder a una vivienda siga siendo tan complicado".

Este hombre cree que este escenario en el que se encuentra también puede repetirse en otros: "Al final, tus posibilidades de comprar una casa no dependen solamente de lo que ganes, sino también de la situación económica de tu familia".

Frente a estos momentos, en los que uno no depende de sí mismo para optar a comprarse una vivienda, Rafa no lo ve justo: "Me parece injusto que para acceder a una vivienda tengas que depender de que tu familia haya podido ahorrar durante toda su vida".

Como Rafa hay muchos más. Personas que no consiguen obtener un techo por sus propios medios, debido a la gran subida de precios que sufre la sociedad hoy día. El valor sigue subiendo, mientras que los salarios se estancan. A este ritmo, habrá un momento en que la situación se vuelva totalmente insostenible.