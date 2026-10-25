Es oficial: Si tu casero quiere vender la casa, tienes derecho a comprarla antes que otros interesados

En España, cuando el dueño de un inmueble quiere vender su propiedad, pero tiene un inquilino dentro, este debe tener preferencia a la hora de adquirir la casa antes que otros compradores.

Esta norma se trata del artículo número 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero este decreto no es simplemente así: tiene matices y letra pequeña que se debe leer.

Este edicto dice: El artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) reconoce al inquilino un derecho de adquisición preferente cuando el propietario vende la vivienda alquilada.

Tiene un total de siete subpuntos a tener en cuenta.

El primero: En caso de venta de la vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de adquisición preferente sobre la misma, en las condiciones previstas en los apartados siguientes.

El segundo: El arrendatario podrá ejercitar un derecho de tanteo sobre la finca arrendada en un plazo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente en que se le notifique en forma fehaciente la decisión de vender la finca arrendada, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión.

El siguiente apartado dicta: En el caso a que se refiere el apartado anterior, podrá el arrendatario ejercitar el derecho de retracto cuando no se le hubiese hecho la notificación prevenida o se hubiese omitido en ella cualquiera de los requisitos exigidos, así como cuando resultase inferior el precio efectivo de la compraventa o menos onerosas sus restantes condiciones esenciales.

Este derecho a retracto caducará a los 30 días desde que el arrendatario notifique su voluntad de comprar la casa.

El cuarto punto cuenta: El derecho de tanteo o retracto del arrendatario tendrá preferencia sobre cualquier otro derecho similar, excepto el retracto reconocido al condueño de la vivienda o el convencional que figurase inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo de celebrarse el contrato de arrendamiento.

Respecto a este último epígrafe, se le suma lo siguiente: Para inscribir en el Registro de la Propiedad los títulos de venta de viviendas arrendadas, deberá justificarse que han tenido lugar, en sus respectivos casos, las notificaciones prevenidas en los apartados anteriores, con los requisitos en ellos exigidos.

En el siguiente rótulo, hace referencia a una vez se haya producido la venta al arrendador: Cuando la venta recaiga, además de sobre la vivienda arrendada, sobre los demás objetos alquilados como accesorios de la vivienda por el mismo arrendador a que se refiere, no podrá el arrendatario ejercitar los derechos de adquisición preferente solo sobre la vivienda.

Por último, si la vivienda en venta formase parte de una transacción de varias casas: No habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble, ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador.