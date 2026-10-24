Miguel (31 años): "Nos dijeron que si nos esforzábamos tendríamos una vida digna. Nos engañaron"

Miguel es dependiente de una tienda y tiene 31 años. A día de hoy, se ve obligado a compartir piso con dos personas más debido a que la subida constante de los alquileres no le permite vivir solo.

Este hombre no es el único que sufre esta situación. Muchas personas ven cómo sus ingresos no son suficientes y tienen que alquilar junto a otros compañeros mayores de 30 años.

Miguel nos cuenta su testimonio: «Tengo 32 años, trabajo ocho horas al día y sigo compartiendo piso porque no me puedo permitir vivir solo».

Según datos de la Agencia Tributaria, el sueldo medio en Sevilla es de 21.876 euros al año, dividido en 12 meses, lo que supone un pago de 1.823 euros por mes. Y el precio medio del alquiler es de 1.404 euros por mensualidad, quedando solamente 419 euros para gastar en todo lo demás.

«Lo frustrante es que tengo un trabajo remunerado, cobro todos los meses (y no una miseria) y, aun así, no me llega para pagar un alquiler por mi cuenta», dice Miguel.

El precio medio del metro cuadrado en Sevilla se sitúa en los 2.933 euros. Las zonas más caras son el centro histórico, los Remedios, Triana y Nervión.

Miguel comenta: «No quiero vivir en una casa enorme ni en el centro de Sevilla. Solo quiero un piso pequeño en el que pueda vivir solo sin destinar más de la mitad de mi sueldo a la vivienda».

En Sevilla, solamente entre el 12 y el 14 % de los jóvenes están emancipados, convirtiendo la salida del hogar familiar en un sueño al alcance de pocos.

Respecto a este tema, Miguel, afectado, opina: «A veces parece que independizarse se ha convertido en un lujo. Yo no estoy pidiendo comprarme una casa, sino poder alquilarla».

Siempre se ha dicho que, con esfuerzo y dedicación, se podían conseguir muchas cosas. Miguel, después de estar haciéndolo durante tanto tiempo, piensa diferente.

«Nos prometieron que, si nos esforzábamos, podríamos tener una vida digna. Estudié, busqué trabajo y me incorporé al mercado laboral pensando que podría construir mi propia vida. Pero hay cosas tan básicas como tener una casa que siguen estando fuera de mi alcance. Nos engañaron».

Tras tanto tiempo viviendo en compañía, se ve cansado de tener que compartirlo todo en su propia casa con personas que no conoce más allá de compartir piso.

«Comparto piso con otras dos personas porque es la única manera de asumir el alquiler. A estas alturas, me gustaría tener mi propio espacio. No es que no quiera compartir piso, es que no quiero verme obligado a hacerlo porque no tengo otra alternativa. Si fuera mi voluntad, me daría igual, pero es que esta sociedad no me ha dejado una alternativa».

Miguel está cansado de tener que vivir junto a gente en un piso, sin intimidad y teniendo que pedir permiso para todo: «Con 32 años sigo organizando mi vida en función de los horarios de otras personas, compartiendo el baño y la cocina y sin tener la intimidad que me gustaría. Es que tengo que pedir permiso para estar con alguien en mi propia casa».

Como Miguel, hay muchos otros que están viviendo con más personas por el precio del alquiler, esperando a que algún día los precios se regulen y puedan acceder a una vivienda acorde a su precio.