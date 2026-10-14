La Aemet confirma lluvias en Sevilla esta semana: dónde y cuándo lloverá

Tras esta larga temporada veraniega, el otoño comienza a asomarse. Las primeras lluvias ya se divisan en el horizonte. El sábado y el domingo caerán las primeras gotas otoñales.

Sevilla recibirá precipitaciones este fin de semana por primera vez desde el pasado 28 de septiembre. La última vez que cayó agua durante dos días seguidos fue el 9 y el 10 de mayo. Esas jornadas fueron las únicas en mojarse aquel mes.

El chaparrón ocupará el fin de semana, siendo el sábado el primer día de estos en llover. Las precipitaciones son del 95 %. Con el agua viene la consecuente bajada de temperaturas. Las mínimas son de 16 grados y las máximas de 30.

Ese día, el viento soplará en dirección suroeste a una velocidad de 10 kilómetros por hora.

El segundo y último día de la semana en el que caerá agua es el domingo. Las precipitaciones bajan, al igual que la temperatura máxima. La temperatura más alta a la que se llegará ese día serán los 27 grados, y las mínimas se mantendrán igual. En cuanto a las precipitaciones, hay un 60 % de probabilidades de que llueva.

Este día el viento estará más calmado, sin producir ningún cambio brusco en su dirección y fuerza.

La temperatura media se había mantenido en los 32 grados durante todo el mes. Con la llegada del otoño, bajarán hasta los 26, dando una tregua.

El año pasado, en esta misma fecha, este mes había sido totalmente seco: pasaron los 31 días sin que cayese una gota de agua. El siguiente mes, octubre, se juntaron varias lluvias, acumulando un total de 85,8 milímetros de agua por metro cuadrado.

Este año está siendo bastante más seco que el último, con una media de 248 mm por m² menos que el curso anterior.

Al igual que la lluvia, en 2025, el calor fue mayor, ya que la temperatura media respecto al año pasado es un grado menor, siendo esta 32.8.

Esta semana terminará con lluvias y, a priori, la semana que viene también dará agua durante los primeros días, haciéndose notar ya la llegada del otoño.