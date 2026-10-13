Buscan inquilinos para el edificio más grande de Sevilla: Torre Pelli deja libres 2.600 metros cuadrados

Las plantas 12 y 13 de la Torre Pelli se quedarán vacías a partir del día 8 de octubre. El antiguo dueño de los dos pisos, Deloitte, traspasa sus oficinas al edificio Vera.

'Argis', la empresa dueña del inmueble, le ha confiado a 'Cushman & Wakefield' la venta del activo. Esta organización busca potenciales clientes a quienes les interese instalarse en los 2.600 m2 que han quedado libres tras la marcha de Deloitte.

El precio por metro cuadrado eran 15 euros, pero, tras negociaciones y revalorización de suelo, actualmente se encuentra en 20 euros. Además, el dueño de la planta 18, el Club Cámara de Comercio, está estudiando salir del rascacielos.

Por otro lado, el nombramiento del nuevo Director Gerente de Torre Sevilla, Jesús Venero, tiene la misión de mejorar el centro comercial en el que está posicionada la construcción, teniendo cerca el parque de Magallanes, a 5 minutos en coche de Triana y a escasos pasos del río Guadalquivir.

Argis ha dejado en manos de 'Cushman & Wakefield' tanto la comercialización como la gestión del centro comercial y del edificio que alberga oficinas y hotel.

Torre Sevilla alberga actividad empresarial, comercios, gastronomía, cultura y ocio. En el enclave trabajan 2000 profesionales, convirtiendo el sitio en uno de los principales negocios del sur de España.