Venden una finca rústica de 480 m² con terraza, balcón y pozo a solo 5 minutos de la capital

Con la subida de precios de la vivienda, se va haciendo cada vez más complicado encontrar una casa que presente un espacio acorde a su coste, teniendo que sobrepagar el suelo en el que se vive.

Esta finca, situada en la carretera de la Algaba, a la altura de la A-8006, en el distrito de San Jerónimo, tiene un total de 5.900 m², con un precio final de 560.000 euros. Para hacerse una idea, por el mismo precio, la vivienda más grande que puedes comprar en el centro tiene solamente 156 m².

La diferencia de espacio es abismal. El terreno no solamente contiene esta parcela tan grande, sino que, además, trae 480 m² edificados en una casa de dos pisos y un porche con pozo. Además, por su ubicación tan cercana a Sevilla, dispone de todos los servicios necesarios, ya sean supermercados, colegios, hospitales o transporte público.

Con la crisis de la vivienda, el irse alejando del centro parece más una realidad que un mal sueño. Cada vez los alquileres son más caros y menos espaciosos. Hoy se paga a precio de oro un piso con dos habitaciones y dos baños.

Se paga antes la zona en la que se vive que la vivienda que se habita, pagando auténticas millonadas por pisos que no superan los 100 metros cuadrados, que no tienen más de dos cuartos y a los que les falta espacio para más de tres personas, obligando a una familia numerosa a elegir entre vivir apretado o mudarse a otro sitio, ya que con el dinero que gastan no se lo pueden permitir.

En esta hacienda no se tiene que elegir. Se puede disfrutar de la tranquilidad de la campiña y de todo el campo que atesora el inmueble, sin preocuparte de no caber o de que no haya suficientes habitaciones.

El terreno es apto para la agricultura, teniendo un total de 5.000 m² para cultivo de todo tipo. Teniendo la oportunidad de producir alimento, incluso contactar con alguna empresa para producir productos para ellos usando su terreno y recibir una retribución que ayude con la economía del hogar.

Dispone de un porche de una amplitud suficientemente grande como para albergar fiestas y celebraciones. Pudiéndose tapar y convertirlo en uno o varios salones para la casa.

El único 'pero' que se le puede poner a la casa es que dentro debe hacerse una reforma.

El metro cuadrado está valorado en 1.167 euros, 3.000 euros menos que lo que se valora en zonas más céntricas.

Es el inmueble más caro de la zona, debido a su extensión y calidades rurales. Los pisos y casas del área se encuentran entre los 60.000 y los 357.000 euros.

El precio del metro cuadrado de esta región se encuentra actualmente en los 1.835 euros, convirtiendo el precio de la finca en el metro cuadrado más barato de San Jerónimo.