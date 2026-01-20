La AEMET confirma la llegada de la borrasca Harry a Sevilla: 100% lluvias y tormenta durante estos días

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la llegada de la borrasca Harry a Sevilla a partir de este miércoles, 21 de enero.

La previsión anuncia un 100% de probabilidad de lluvia en la capital desde el miércoles hasta el próximo lunes. La situación pone fin a una breve tregua de tres días sin precipitaciones y obliga a los sevillanos a volver a usar el paraguas.

La AEMET señala que el episodio de lluvias comenzará el miércoles 21 de enero a primera hora de la mañana. Durante los primeros momentos del día, la probabilidad de lluvia alcanzará el 75%

A partir de mediodía, la previsión eleva ese porcentaje hasta el 100%, con precipitaciones más intensas sobre la ciudad. La jornada marcará el inicio de varios días de tiempo inestable en Sevilla.

El jueves amanecerá con cielos nubosos en toda la capital. Según la previsión, la lluvia aparecerá durante la tarde y se mantendrá activa durante el resto del día. La inestabilidad seguirá presente y confirmará la continuidad de la borrasca sobre la provincia.

Lluvia y tormenta

El viernes llegará con un escenario todavía más adverso. La AEMET prevé un 100% de probabilidades de lluvia y tormenta entre las 12:00 y las 00:00 horas. La previsión coincide con el inicio del fin de semana y anticipa jornadas pasadas por agua en la ciudad y su entorno.

Durante todo el fin de semana, la lluvia caerá de forma continuada en Sevilla. Las previsiones sitúan las probabilidades de precipitación cerca del 100% sin apenas interrupciones.

La borrasca Harry mantendrá su protagonismo sobre la capital y prolongará el episodio de lluvias durante el sábado y el domingo.

El lunes marcará un cambio en la tendencia. La AEMET indica que la intensidad de la lluvia disminuirá progresivamente, aunque el tiempo seguirá inestable. La capital comenzará así una lenta salida de este episodio meteorológico.

Aumento de temperaturas

Las temperaturas acompañarán este cambio de tiempo con un ligero ascenso. El domingo alcanzará una máxima de 19 grados en Sevilla.

Durante el resto de la semana, las temperaturas máximas se moverán entre los 15 y los 16 grados. Las mínimas oscilarán entre los 6 y los 10 grados, sin grandes variaciones.

La llegada de la borrasca Harry confirma una semana marcada por la lluvia y las tormentas en Sevilla. La previsión obliga a extremar la precaución en los desplazamientos y a planificar las actividades al aire libre ante un escenario claramente invernal.