Hasta 4 días sin trabajar: así será el próximo puente que se celebre en Sevilla este 2026

Marcar días en rojo, mirar vuelos y pensar en escapadas forma parte del ritual de cada inicio de año. En 2026, Sevilla ya tiene señalado un gran descanso en el calendario.

La ciudad disfrutará de hasta cuatro días seguidos sin trabajar durante el próximo gran puente del año, que llegará en el mes de abril y coincidirá con la Semana Santa.

Ese puente de cuatro días se producirá el jueves 2 y el viernes 3 de abril. Ambos festivos se unirán al fin de semana y permitirán encadenar cuatro jornadas consecutivas de descanso.

Este será el primer gran parón del año para trabajadores y estudiantes en Sevilla, en un periodo marcado además por una intensa actividad religiosa y turística.

No obstante, el calendario de 2026 deja un sabor agridulce en los primeros meses del año. El día de Andalucía, que se celebra el sábado 28 de febrero, coincide en fin de semana.

Esta circunstancia impedirá sumar un día extra de descanso y eliminará la posibilidad de un puente a finales de febrero.

Resto de festivos

Tras el puente de Semana Santa, Sevilla contará con otros festivos repartidos a lo largo del año. El viernes 1 de mayo, día del Trabajador, generará otro puente de tres días al coincidir con el fin de semana. En primavera también aparecerá el festivo local del miércoles 22 de abril, con motivo de la Feria de Abril.

El calendario continuará con el jueves 4 de junio, día del Corpus Christi, que volverá a marcar una jornada festiva en la capital.

En verano, el sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen, caerá de nuevo en fin de semana y no permitirá alargar el descanso.

Día de la Hispanidad

El otoño traerá nuevas oportunidades: el lunes 12 de octubre, día de la Hispanidad, creará otro puente de tres días. El lunes 2 de noviembre, se traslada el festivo que coincide en domingo, día de Todos los Santos.

Diciembre concentrará uno de los periodos más atractivos del año. El lunes 7 de diciembre, traslado del día de la Constitución Española, y el martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, permitirán descansar cuatro días seguidos.

Por su parte, la Semana Santa comenzará el 27 de marzo, con el Viernes de Dolores, mientras que la Feria de Abril arrancará el 20 de abril con el lunes del 'Pescaito'.