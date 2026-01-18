Aterriza en Sevilla el negocio de tortilla de patatas de María Pombo que ha triunfado en Madrid y Barcelona

La influencer María Pombo abre en Sevilla su negocio de tortilla de patatas E.E.

El negocio dedicado a la tortilla de patatas española fundado por la influencer María Pombo aterriza en Sevilla tras su éxito en ciudades como Madrid y Barcelona.

La marca abre su primer pop-up en la capital andaluza y refuerza así su expansión nacional. El proyecto nació en 2021 y se ha consolidado como un referente gastronómico y cultural en España.

El nuevo establecimiento se ubica en la calle Rosario número 13, en pleno centro de la ciudad. El espacio funciona para delivery y take away.

La marca apuesta por este formato para acercar su producto a nuevos públicos y adaptarse a los hábitos de consumo actuales.

Con esta apertura, el negocio suma Sevilla a su mapa de ciudades, junto a Madrid, Barcelona y Málaga, y avanza ahora hacia Valencia y la capital andaluza.

Más de 180.000 tortillas vendidas

La empresa cerró 2024 con una facturación de 3,5 millones de euros. Durante ese año vendió más de 180.000 tortillas en Madrid y Barcelona.

La marca cuenta en la actualidad con 10 puntos de venta y más de 90 empleados. Estos datos reflejan el crecimiento continuo del proyecto desde su fundación.

Según Glovo, la empresa de reparto de comida a domicilio, estas tortillas se sitúan como las más pedidas de España. La oferta se centra en la tortilla de patatas, uno de los platos más populares de la gastronomía española.

Menú

El menú incluye opciones tanto con cebolla como sin cebolla para responder al debate clásico entre los consumidores.

La carta incorpora también variedades como la tortilla de pimientos, la tortilla de sobrasada, la tortilla de trufa y la tortilla de butifarra de perol.

Además, el negocio ofrece 'bocatas' elaborados con estas tortillas para "quien no quiere compartir". La propuesta se completa con platos caseros como croquetas de chorizo de León, ensaladilla rusa de bonito del norte y patatas bravas, entre otros.

Sobre María Pombo

María Pombo impulsa este proyecto como parte de su faceta empresarial. La influencer cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram.

Pombo está casada con el arquitecto y empresario Pablo Castellano y es madre de tres hijos. Su perfil combina la creación de contenido digital con la gestión de varias marcas.

Además, la influencer es cofundadora de las firmas de moda Tipi Tent y Name the Brand. También es creadora del festival de música SuaveFest.

En 2022, la revista Forbes la reconoció como la mejor emprendedora digital y protagoniza el documental Pombo, disponible en Prime Video y que trata sobre su vida.

Con la llegada a Sevilla, la marca refuerza su presencia en el sur y consolida su apuesta por llevar la tortilla de patatas a nuevos mercados urbanos.