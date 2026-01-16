Los mejores sitios de Sevilla para disfrutar del Día Mundial de la Croqueta

Sevilla celebra hoy, 16 de enero, el Día Mundial de la Croqueta con una amplia oferta gastronómica que convierte este plato en el gran protagonista de la jornada.

La ciudad reúne bares y restaurantes que apuestan por la calidad, la variedad y la tradición para rendir homenaje a uno de los símbolos de la cocina española.

Uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional conmemora hoy su día internacional. La croqueta ocupa un lugar destacado en la cultura culinaria española y, en Sevilla, forma parte habitual de barras y mesas.

La capital andaluza se suma a esta celebración con propuestas pensadas para todos los gustos y bolsillos.

Uno de los lugares más destacados para disfrutar de croquetas es el bar La Cucamona. Este establecimiento se ubica en el barrio de Los Bermejales y celebra desde el día 12 hasta el 18 de enero la II Jornada Croquetera de La Cucamona.

Durante estos días, el local ofrece hasta 11 variedades diferentes de croquetas, con sabores que combinan tradición e innovación.

Variedades

La carta incluye croquetas de carrillada con queso de cabra y velo de panceta, jamón ibérico, huevos rotos con chorizo, berenjenas con parmesano y gambas al ajillo.

El establecimiento también apuesta por sabores como solomillo al whisky, roque dulce, boletus y trufa, pollo al curry y una propuesta de huevo con panceta. Esta variedad convierte a La Cucamona en una parada obligatoria para los amantes de este plato.

El gasto medio por persona para comer en este local se sitúa entre los 10 y los 20 euros. Esta franja de precios permite disfrutar de varias opciones de croquetas sin realizar un gran desembolso.

Casa Ricardo

Otro de los imprescindibles para comer este típico plato en Sevilla es Casa Ricardo. Este restaurante se ubica en el barrio de San Lorenzo, en pleno centro de la ciudad. El establecimiento cuenta con una larga trayectoria y una sólida reputación en la cocina sevillana.

Casa Ricardo ha recibido la recomendación de El Comidista como uno de los mejores restaurantes de España en 2025.

En este local, los clientes pueden disfrutar de croquetas de jamón, su especialidad, croquetas de bacalao, especialmente durante la Cuaresma, y croquetas de pringá o puchero.

Las croquetas de Casa Ricardo destacan por una bechamel muy cremosa y casi líquida. El restaurante ofrece piezas con abundantes tropezones de jamón, un detalle que refuerza su sabor y su carácter tradicional.

Estos establecimientos convierten a Sevilla en una ciudad ideal para celebrar el Día Mundial de la Croqueta.