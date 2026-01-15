La Guardia Civil advierte sobre la baliza V16: te pueden multar si no se lleva pese al periodo de gracia anunciado por la DGT

La baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 EP

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha aclarado que los agentes de tráfico de la Guardia Civil pueden multar a los conductores que no lleven la baliza V16, pese a los mensajes que hablan de un periodo de gracia anunciado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La AUGC ha asegurado a este medio que no ha recibido, hasta la fecha, ningún documento oficial que indique a los agentes que deban evitar las sanciones por no llevar la baliza.

Desde la asociación explican que, si durante un servicio los agentes detectan que un conductor no dispone del dispositivo, "perfectamente se le puede multar".

La AUGC sí confirma la existencia de una instrucción concreta, pero con un alcance diferente. Según detalla, esa orden establece que los agentes no denunciarán el uso de los triángulos de emergencia, que en un primer momento se prohibían a partir del 1 de enero de 2026.

Esta medida busca facilitar la transición al nuevo sistema sin penalizar a quienes aún utilizan este método de señalización o están confundidos por el nuevo sistema.

Además, desde la misma asociación sostienen que en carreteras con curvas en las que no hay visibilidad, "colocar el triángulo avisa y previene a los conductores que más adelante hay algún tipo de peligro".

Desde la AUGC insisten en que cualquier cambio en el criterio debe quedar claro y reflejar por escrito: "Si el Ministerio tuviera interés en que fuera lo contrario, tendría que sacar una instrucción, publicarla en el Boletín Oficial del Estado o hacer algún tipo de nota informativa", señalan.

Sobre la baliza V16

La baliza V16 es un dispositivo de preseñalización de peligros que se va a convertir en el único sistema legal en España en 2026.

Se trata de una luz de emergencia de color amarillo que se coloca de forma magnética en el techo del vehículo en caso de avería o accidente. La versión válida debe estar conectada y geolocalizada.

Si los agentes de tráfico pillan a un conductor circulando sin una baliza V16 homologada, la multa será de 80 euros.

Aunque el uso de la baliza V16 comenzó a permitirse en julio de 2021, la obligatoriedad de la versión conectada quedó fijada mediante el Real Decreto 1030/2022. Hasta este año, la normativa permitió el uso simultáneo de la baliza y los triángulos.

Único país de la UE

España es el único país de la Unión Europea que ha implantado este sistema de señalización. La baliza envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, lo que permite alertar a otros conductores sin que el afectado tenga que salir del coche.

La normativa contempla sanciones por no llevar el dispositivo obligatorio. Aunque se habla de flexibilidad informativa en las primeras semanas del año, los agentes de la Guardia Civil recuerdan que, sin una orden escrita, la multa sigue siendo legal.