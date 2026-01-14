Llega a Sevilla el Circo del Sol: la producción más internacional con 50 artistas de 21 países y entradas desde 49€

Cirque du Soleil estará en Sevilla hasta el 8 de marzo Cirque du Soleil

Sevilla se prepara para recibir uno de los espectáculos más esperados del año con la llegada del Cirque du Soleil este sábado, 17 de enero.

La compañía canadiense presenta en la capital andaluza el estreno nacional de Kurios, Gabinete de Curiosidades, una producción que reúne a 50 artistas de 21 países y ofrece entradas desde 49 euros.

El Cirque du Soleil instala su emblemática Gran Carpa en el recinto del Charco de la Pava, donde permanecerá durante toda su estancia en la ciudad.

La compañía trae a Sevilla su espectáculo número 35 desde su fundación en 1984, según ha informado la organización en una nota. La producción sitúa a la ciudad como uno de los primeros escenarios en acoger este montaje a nivel nacional.

El espectáculo se desarrolla en un pasado alternativo de carácter fantástico y familiar. La obra gira en torno a un científico que descubre la existencia de maravillas ocultas bajo la superficie de la realidad.

Sobre el espectáculo

El protagonista cree que, dentro de su gabinete de curiosidades, se esconde un mundo desconocido donde conviven ideas extravagantes y sueños ambiciosos.

La llegada de un grupo de personajes místicos a su universo mecánico altera su entorno y da vida a sus curiosidades, lo que impulsa el desarrollo del relato.

La propuesta toma como referencia los antiguos gabinetes de curiosidades, considerados los predecesores de los museos.

En la Europa renacentista, aristócratas, miembros de la burguesía comercial y primeros científicos reunían en estos espacios colecciones de reliquias históricas, obras de arte y objetos singulares o artefactos procedentes de sus viajes.

Elenco

Kurios, Gabinete de Curiosidades cuenta con un elenco internacional formado por 50 artistas procedentes de 21 países.

La procucción incluye más de un centenar de trajes y un total de 464 elementos de utilería. Según ha informado la organización, esta cifra supone el mayor número de elementos utilizados en un espectáculo en la historia del Cirque du Soleil.

La gira la integran 120 profesionales de 30 países, cuyos miembros han participado en más de 3.000 funciones hasta la fecha.

Música y novedades

La música acompaña la acción con una banda compuesta por siete músicos que interpretan las piezas en directo durante cada función.

El montaje incorpora además una novedad destacada: Por primera vez, el espectáculo incluye un número de bienvenida sobre la propia Gran Carpa antes del inicio de la función. Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, tres artistas ascienden a la carpa para saludar al público asistente.

Las entradas para el espectáculo parten desde los 49 euros en las zonas más económicas y alcanzan los 180 euros en las zonas de mayor precio.