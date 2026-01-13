Una chirigota de Sevilla parodia a María Jesús Montero en los Carnavales de Cádiz: "Siempre he sido una diva, una diva fiscal"

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) no ha hecho más que empezar y ya ha dejado tipos y letras memorables. En la segunda sesión de preliminares, que tuvo lugar el lunes 12 de enero, la chirigota de Sevilla 'To pa mí' se presentó en las tablas del Gran Teatro Falla con una parodia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Siempre he sido una diva, una diva fiscal. Mis amigas de niña lo pueden confirmar. Vendía pulseras a los demás y de lo que ganaba ya cogía la mitad", comienza la presentación de esta agrupación sevillana con letra de Juan Carlos Nevado Boza y José Antonio Gobea Soto y música de Sergio Gallardo Lago.

"Voy detrás de toda la gente morosa que a Hacienda no paga, estoy loca por ponerme a mandar cartitas certificadas", canta la agrupación al ritmo de la popular canción 'La Morocha'. "No te vayas a hacer el remolón, que me he quedado con tu cara".

Muy al tipo todo el repertorio, esta chirigota no duda en hablar de todos los temas más criticados por la sociedad, como los impuestos, las pensiones, la declaración de la Renta o la situación de los autónomos.

"Si te sale a pagar, pues yo lo siento. Si te sale a devolver, pues va a ir más lento", critica la chirigota haciendo referencia a la declaración de la Renta.

En el primer pasodoble, To pa mí aprovecha para hacer una metáfora entre la declaración de la renta y una declaración de amor a la ciudad de Cádiz y a su Carnaval. "Hoy vengo a saldar mi deuda como fiel contribuyente", canta en referencia a su cita anual con el COAC.

Para el segundo pasodoble llegó la crítica política y la mención a los cribados del cáncer de mama, llevándose por delante la gestión de la Junta de Andalucía y de su presidente Juanma Moreno.

Una letra muy recurrente en el concurso teniendo en cuenta que solo se han dado dos días de actuaciones.

Para el turno de los cuplés volvió el humor. En el primero de ellos cayó una crítica importante a la relación de Hacienda con la Iglesia y la evasión de esta última a los impuestos. Estos parodiantes de Monteros pretenden cobrarle impuestos a la Iglesia, que achacan el cambio de la cara de la Macarena al "susto" impositivo.

En el segundo pasodoble las lenguas de estos chirigoteros apuntaron hacia Alberto Núñez Feijóo para acordarse, simplemente, de "sus muertos".

Ya en el popurrí, los sevillanos vuelven a poner el foco en Hacienda. En una de las cuartetas, haciendo uso de la música 'Vida de Rico', explican el desglose de la nómina. "Como esto resulta complejo, si tú quieres yo te lo resumo: te he metido un montón de conceptos y, con disimulo, pues te la he metido en el culo", zanjan.

En una de las últimas cuartetas le tocó el turno a Ábalos, Koldo y Cerdán. Con la música 'Amigos para siempre', estas ministras de Hacienda presume en un inicio de amistad. "Los quiero mucho y nos llevamos muy bien, y ahora parece que a la cárcel van los tres... Amigos, amigos, tampoco, tú sabes, de vista".

Esta chirigota se despidió de su primer pase en el COAC dejando muy buen sabor de boca entre los aficionados, que agradecieron el humor afilado y la crítica, y que les desearon un pase a cuartos de final.