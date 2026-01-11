Este pueblo de Sevilla de menos de 5.000 habitantes esconde "una gastronomía exquisita" y es perfecto para una ruta medieval

El Coronil está ubicado a menos de una hora en coche de Sevilla Turismo de la provincia de Sevilla

El Coronil es un municipio de menos de 5.000 habitantes situado a 54 kilómetros de Sevilla, en plena Campiña sevillana, que destaca por una gastronomía tradicional que sorprende a quienes lo visitan.

Esta localidad, recientemente nombrada como 'Pueblo Mágico del Suroeste de España' y alejada del turismo masivo, ofrece rutas de senderismo, castillos, productos locales y recetas que reflejan la identidad de la zona.

El Coronil se localiza en un enclave estratégico entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. El entorno natural marca el carácter del municipio.

Las suaves ondulaciones de la campiña rodean el casco urbano, mientras que la cercanía con Cádiz transforma el paisaje en presierra, con una vegetación distinta que conduce hasta la Vía Verde. El arroyo Salado y el río Guadalete cruzan el término municipal y aportan riqueza al entorno agrícola.

El paisaje del municipio cambia con cada estación del año. Los trigales verdes dominan la primavera. Los tonos ocres aparecen en otoño. Los girasoles llenan los campos en verano y la tierra parda ofrece una imagen serena durante el descanso invernal.

Este entorno natural acompaña una vida local basada en las tradiciones y en la cercanía entre los vecinos de la localidad.

Gastronomía

La gastronomía ocupa un lugar central en El Coronil. El municipio destaca por sus embutidos caseros, como la morcilla, el chorizo y la caña de lomo, elaborados con recetas tradicionales.

Bares y restaurantes del pueblo ofrecen una cocina típica de la zona, junto a propuestas de fusión y opciones de comida callejera que amplían la oferta culinaria.

Ruta medieval

El patrimonio histórico completa el atractivo del municipio. El castillo de las Aguzaderas, de origen musulmán y declarado Monumento Nacional, se sitúa a tres kilómetros del pueblo.

La fortaleza presenta un recinto cuadrangular con torres en las esquinas y una imponente torre del Homenaje con dos amplias estancias.

En el casco urbano se alza el castillo de la Villa, ubicado en la zona más elevada y con vistas al antiguo camino Sevilla-Ronda.

El municipio conserva también la ermita del Calvario, de los siglos XVI-XVII, la casa de la Marcela, rehabilitada como espacio cultural y museo arqueológico, y la capilla de la Vera Cruz.

La iglesia de Nuestra Señora de Consolación alberga un destacado retablo mayor y un Cristo crucificado pintado por Francisco Pacheco en 1611.

El pueblo se puede visitar en coche desde Sevilla por la A-376 y la A-375, o en autobús desde el Prado de San Sebastián.