Confirmado por la Junta de Andalucía: vuelven las ayudas de hasta 250€ en alquiler para los jóvenes entre 18 y 35 años

La Junta de Andalucía ha confirmado que mantiene el Bono Alquiler Joven en 2026, con ayudas de hasta 250 euros al mes durante un máximo de 24 meses para jóvenes de entre 18 y 35 años que alquilen una vivienda o habitación en la comunidad.

El plazo de solicitud se reabre el próximo martes 13 de enero y la tramitación se realizará únicamente de forma telemática ante la Administración autonómica.

La presentación de solicitudes se abrió y se cerró de forma provisional en enero de 2025 tras alcanzarse las 8.500 peticiones. La Junta reactiva ahora esa misma convocatoria y vuelve a abrir el plazo hasta alcanzar un máximo de 15.000 nuevas demandas.

La ayuda concede una cuantía máxima de 250 euros mensuales. El periodo subvencionable podrá alcanzar hasta 24 meses naturales, completos y consecutivos.

La subvención cubrirá solo la parte de la renta que corresponda pagar a la persona beneficiaria. La norma excluye del cálculo los importes vinculados a garajes, trasteros o gastos de comunidad que aparezcan en el contrato.

El periodo subvencionable podrá iniciarse con carácter general en una fecha anterior a la solicitud. Las personas con contrato vigente podrán solicitar la ayuda desde enero de 2025 o desde enero de 2026, con una duración máxima hasta diciembre de 2027.

En determinados casos, el periodo podrá comenzar en febrero de 2026 y extenderse hasta enero de 2026. Quienes cuenten solo con un compromiso de contrato no deberán indicar este periodo.

La convocatoria admite cinco tipos de contratos. La ayuda cubre contratos de vivienda con una o varias personas arrendatarias, tanto si forman una unidad de convivencia como si no, y contratos de alquiler de habitación. En los contratos compartidos, cada titular podrá solicitar la ayuda de forma independiente.

Requisitos

La convocatoria exige que la persona solicitante tenga entre 18 y 35 años, disponga de ingresos regulares y no supere los límites económicos fijados.

Para una persona sola, los ingresos no podrán superar tres veces el IPREM, fijado en 25.200 euros anuales. Para unidades familiares o de convivencia, el límite alcanza cuatro veces el IPREM, con un máximo de 33.600 euros.

Las rentas de alquiler también deberán respetar los topes fijados según el municipio y el tipo de contrato. El importe máximo será de 900 euros mensuales en los municipios de los grupos 1, 2 y 3 del Plan Vive y de 600 euros en el resto de Andalucía.

En el caso de habitaciones o contratos parciales, el límite se reduce a 380 o 300 euros, según el municipio.

La vivienda o habitación deberá constituir la residencia habitual y permanente de la persona beneficiaria, acreditada mediante empadronamiento.

Excepciones

La normativa prohíbe la ayuda cuando exista parentesco con la persona arrendadora o cuando la persona solicitante sea propietaria de otra vivienda, salvo excepciones.

Las personas beneficiarias deberán justificar el pago del alquiler, comunicar cualquier cambio en un plazo de 15 días y renunciar a otras ayudas con la misma finalidad.

Alquiler en Sevilla

De esta manera, la ayuda favorece la emancipación de los jóvenes sevillanos entre 18 y 35 años, en un mercado inmobiliario cada vez más complicado.

En el último mes de 2025, el precio del alquiler medio se situaba en 12,9 euros por metro cuadrado, lo que significa un aumento del 7% con respecto al mismo periodo de 2024.