Ana Ruiz, nutricionista: "Las comidas de Navidad pueden sumar hasta 3.000 calorías en un solo día"

La nutricionista explica que durante las navidades se pueden llegar a ingerir hasta 3.000 calorías en las comidas E.E.

La llegada de las fiestas navideñas transforma las mesas de los hogares en un despliegue gastronómico que, a menudo, desafía el equilibrio nutricional.

La nutricionista Ana Ruiz alerta sobre el impacto metabólico de estas celebraciones y pone cifras concretas a los excesos.

La ingesta de calorías puede dispararse hasta niveles preocupantes en apenas unas horas. Según explica la experta, la acumulación de platos típicos de estas fechas provoca que el organismo reciba una sobrecarga energética difícil de gestionar.

Ruiz detalla que la combinación de los distintos elementos que completan el menú festivo -aperitivos, entrantes, platos principales, postres y el acompañamiento de bebidas- eleva la suma total de forma drástica.

"En un solo día podemos llegar fácilmente a 3.000 calorías o más", sentencia la especialista. Esta cifra representa "casi el doble de lo que una persona adulta o promedio necesita en una jornada".

Superávit calórico

El dato evidencia la magnitud del superávit calórico al que se enfrenta el cuerpo durante los días señalados del calendario navideño.

A pesar de la contundencia de las cifras, la estrategia que propone Ruiz huye de las restricciones. La nutricionista rechaza la idea de vetar el disfrute gastronómico y aboga por una gestión inteligente del plato.

"No se trata de prohibirse disfrutar de la comida", aclara, "sino de ser conscientes de las porciones y del equilibrio". La clave reside en la moderación y en la selección consciente de los ingredientes.

Para contrarrestar la densidad calórica de los platos tradicionales, la experta recomienda integrar alimentos frescos. Incorporar frutas y verduras al menú permite saciar el apetito con nutrientes de calidad, desplazando así el consumo de otras opciones menos saludables.

Asimismo, Ruiz insta a moderar la ingesta de alimentos ultraprocesados, una medida que ayuda a disfrutar de la gastronomía "sin que el cuerpo se resienta" tras los excesos propios de la celebración.

Ejercicio físico

La alimentación no conforma el único pilar para mantener el bienestar durante estas fechas. Ana Ruiz señala la actividad física como una herramienta fundamental para mitigar el impacto de las comidas copiosas.

El sedentarismo tras la sobremesa agrava la sensación de pesadez, por lo que la experta invita a romper con la inactividad. "Caminar, bailar o simplemente moverse tras las comidas puede ayudar a compensar el exceso calórico", asegura. Mantener el cuerpo activo permite a los comensales sentirse "más ligeros" y facilita la digestión.

Como consejo final, la nutricionista apela a la sensatez y a la organización previa. Su recomendación principal pasa por "planificar, pero sin obsesionarse".

El objetivo último radica en encontrar un punto medio donde sea posible disfrutar de la gastronomía navideña y escuchar las señales del propio cuerpo, manteniendo los hábitos saludables "en la medida de lo posible" para cerrar el año sin pasar factura a la salud.