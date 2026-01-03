Confirmado por el Ministerio de Transporte: los menores de 26 años ya pueden solicitar el abono con el que viajar por 30€

El Ministerio de Transportes ha confirmado que los menores de 26 años ya pueden registrarse para conseguir el código de descuento para aplicar en el nuevo Abono Único con el que viajar por todo el país por 30 euros al mes.

La medida, que el Gobierno anunció el pasado lunes 15 de diciembre y se aprobó en el Consejo de Ministros el 23 de diciembre, se podrá utilizar a partir del 19 de enero.

El nuevo abono establece dos tarifas mensuales diferenciadas según la edad. Los jóvenes de hasta 26 años podrán viajar por 30 euros al mes. El resto de la población deberá pagar 60 euros mensuales para acceder al mismo título de transporte.

Además, el Ministerio mantiene la gratuidad para los menores de 15 años, que podrán seguir utilizando el transporte público sin coste con un registro previo.

Los jóvenes interesados ya pueden adquirir el Abono Único a través de la página web del Ministerio de Transportes.

Para completar el proceso, los menores de 26 años deben registrarse en la plataforma habilitada y realizar la compra del título correspondiente. El sistema permite seleccionar una fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores a la compra.

El abono tendrá una validez de 30 días naturales a partir de la fecha de inicio elegida por el usuario. Durante ese periodo, el titular podrá utilizar el billete de forma ilimitada en los servicios incluidos en la medida.

Una vez adquirido el título, el beneficiario deberá utilizar un localizador para obtener su título de transporte a coste cero en los distintos servicios disponibles.

Servicios incluidos

El abono permite viajar en los servicios de Cercanías y Rodalies, en los trenes de Media Distancia y en algunos servicios de AVANT. También incluye los autobuses interregionales de titularidad estatal.

Desde el Ministerio han explicado que la iniciativa busca fomentar una movilidad más accesible y sostenible. "El objetivo es avanzar hacia una movilidad más práctica, ecológica y al alcance de todos contribuyendo a un entorno más limpio y saludable", señalan.

Ahorro del 60%

De esta manera, un trabajador que realice el trayecto diario entre Jerez y Sevilla podrá ahorrar casi un 60% del gasto mensual en transporte público.

Además, los sevillanos o cordobeses que viajen de lunes a viernes entre una ciudad y otra por trabajo o estudios podrán descontarse un 73% del coste si compran el billete sin ningún tipo de abono previo. En el caso de los menores de 26 años, el ahorro alcanza el 86% en el mismo trayecto.